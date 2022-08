Az anyatej minden cseppje kincs

Megosztás itt:

„A gyermekek világrahozatala és szoptatása, a biztonságos korai anya-gyermek kapcsolat kialakítása a nők elidegeníthetetlen feladata, aminek a jelentőségére a lányokat, nőket ma még fontosabb felkészíteni, mint az elmúlt évszázadokban, amikor természetesen látták maguk körül az anyaságra felkészítő mintákat.” (Prof. Dr. Kopp Mária)

1992 óta augusztus 1-jén tartják az anyatejes táplálás világnapját, hogy felhívják a figyelmet az anyatej fontosságára. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) javaslata szerint a csecsemő születésének első órájától egészen fél éves koráig az anyatej a legmegfelelőbb táplálék a baba számára, hiszen az anyatejes táplálás az egyik leghatékonyabb módja a gyermekek egészségvédelmének. Világviszonylatban mégis a fél év alatti kisbabáknak mindössze 41 százaléka kap kizárólag anyatejet. A magas jövedelmű országokban minden ötödik csecsemőt soha nem szoptattak. Egy 2018-as felmérés szerint a valaha is anyatejes szoptatásban részesülő csecsemők aránya a skandináv országokban kifejezetten magas, 90 százalék feletti, Olaszországban 86 százalék, Németországban 82 százalék, Spanyolországban 77 százalék, Franciaországban 63 százalék, az USA-ban 74 százalék, Írországban pedig mindössze 55 százalék. Magyarországon a gyermekek 94 százaléka élete első hat hónapja során, a szülést követő napokban mindenképpen kap anyatejet, tehát az anyatejes táplálás kifejezetten népszerű és elterjedt hazánkban. Ebben nagyon nagy szerepe van a hungarikumnak számító védőnői ellátásnak, hiszen a védőnők egyik fontos feladata az édesanyák támogatása a gyermekek gondozásában.

A KINCS legfrissebb kutatása az anyatejes táplálás és a védőnők fontosságára hívja fel a figyelmet. A felmérés szerint 10-ből 9 magyar (92 %) úgy gondolja, hogy az anyatej a legjobb a csecsemő táplálására. Amikor az anyatej és a tápszer közül kell választani, mindössze 1 százalék mondja azt, hogy a tápszer a jobb, 81 százalék szerint az anyatej és 17 százalék szerint mind a kettő megfelelő. A megkérdezettek több mint harmada (36 %) szerint az az ideális, ha legalább egy éves koráig kap anyatejet a baba, de csaknem harmaduk (31 %) szerint egy évnél is tovább, igény szerint bármeddig táplálható a kisbaba anyatejjel.

Az anyatejes táplálás Magyarországon kifejezetten népszerű, amit jól mutat, hogy a legtöbb magyar nagyon pozitívan vélekedik az anyatej jelentőségéről. A magyarok egyöntetűen (97 %) úgy gondolják, hogy az anyatej minden cseppje kincs. 88 százalék egyetért azzal, hogy az anyatejjel táplált babák egészségesebbek és kiegyensúlyozottabbak, 84 százalék szerint pedig az anyatejes szoptatás egy életre megalapozza a szoros anya-gyermek kapcsolatot. Tízből nyolc magyar szerint az anyatejes táplálással alakul ki a gyermek és az anya közötti ősbizalom.

A védőnők kulcsszerepet töltenek be a gyermekek egészséges fejlődésében, az anyatejes táplálás népszerűsítésében. Tízből kilenc magyar ismeri a Védőnői Szolgálatot, és a válaszadók valamivel több mint negyede (27 %) még azt is tudja, hogy Magyarországon már 107 éves múltra tekint vissza a szervezet. A KINCS kutatásából az is kiderül, hogy a magyarok számítanak a védőnők szakértelmére. 84 százalék szerint a védőnők hasznos tanácsokkal látják el a szülőket a csecsemőjük táplálásával és gondozásával kapcsolatosan. Tízből nyolc válaszadó úgy gondolja, hogy a védőnők sokat segítenek a várandóság alatt, a szülésre való felkészítésben és a szülés után is a családoknak.

A szülés körüli időszakban a kórházi személyzetnek és az édesapáknak is meghatározó szerepük van. A legtöbb magyar szerint egy gyermek világrahozatalához a kórház a legmegfelelőbb helyszín (85 %) és az emberek háromnegyede szerint (72 %) jó, ha az édesapa jelen van a szülésnél.

Módszertan: Az országos reprezentatív kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült a felnőtt lakosság körében, 2022. június 9-22. között.