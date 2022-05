Autós Kánaán, okos autókkal és eseményekkel

Megosztás itt:

Ezernél több autó várja a látogatókat a Hungexpón május 27-29. között., a kilencedik AMTS Automobil és Tuning Show keretében a hazai járműgyártás múltját, jelenét, jövőjét mutatja be a Magyarok a Világ Járműgyártásában című kiállítás.

Ringekről és gyűjteményekből is jönnek autók, méghozzá nem akármilyenek, a legkeményebb Csepel egyenesen az egykori autógyári átadóból érkezik, az Omnibusz a keszthelyi Kastélymúzeumból, az emeletes Ikarus a hatvani Volánbusztól. Ezek legalább annyira ritka darabok, mint az ezer lóerőnél nagyobb teljesítményű Dodge Charger, vagy a rekorder Volkswagen ID.R villanyautó, mely a műfaj leggyorsabbja, ahogy a magyar egyetemisták versenygépe.

Az ezer darabos kollekció igazi autókrónika, melyben jól követhető a magyar tudás és kreativitás, nem véletlenül került az E-pavilonba egy 1926-os T-Ford, mely a makói születésű Galamb József és Farkas Jenő munkája.

A Magyarok a Világ Járműgyártásban kiállítás egyszerre múzeumi tárlat, gazdasági panoráma és jövőkép, melyen jelen vannak a győri Audi, az esztergomi Suzuki, a kecskeméti Mercedes modelljei és a motorgyártó szentgotthárdi Opel, valamint a globális beszállítók: a magyarországi fejlesztőközponttal is rendelkező Bosch és Continental.

Mindegyiknél jelentős létszámban dolgoznak magyar mérnökök, akik a nagy hagyományú hazai járműipar folyamatosságának fontos szereplői, ahogy a Mercedes-Benz Design támogatásával működő MOME formatervezői is, akik közül sokan szereztek elismerést világmárkáknál.

Több évszázadot fog keretbe a Kocs községből származó legendás kocsi szekér és a budapesti egyetemisták elektromos Formula autója, előbbit lovak húztak, utóbbit a villamosság mellett leginkább a tudás hajtja, nem is akármilyen tempóval: versenyautójuk álló helyzetből 1,8 másodperc alatt gyorsul százra.

A szupergép szomszédságában, a legkeményebb Csepel katonai teherautó mellett igazi boksz utcában szerelnek a túraautós világbajnok Michelisz Norbert által alapított és már első évben TCR-győztes M1RA csapat tagjai.

Az E-pavilonban a legújabb Magnus Aircraft ultrakönnyű repülő közelében parkol a hetvenéves Dodge mentőautó és az Országos Mentőszolgálat flottájának legújabb darabja, valamint a Magyar Közút különleges Unimogja.

Lesz modellpremier, Kia show és bemutatkozik a magyar piac új szereplője, a klasszikus MG, megcsodálható a magyar teherautók gyönyörűen restaurált kollekciója, a legókból készült Lada, Trabant, Robur, Cadillac és vasúti terepasztal is.

A legkisebbek mini elektromos járművekkel próbálhatják ki a biztonságos autózást, motorozást az izgalmas útvonalú interaktív minivárosban, miközben szüleikkel megcsodálhatják a piac legújabb modelljeit: Knezsik István, a kiállítás ötletgazdája és az Autós Nagykoalíció elnöke itt adja át az Év magyar autója díjakat.

Az AMTS Automobil és Tuning Show a régió egyik legnépszerűbb autós rendezvénye. Az AMTS kiemelt programja az Autós Nagykoalíció által kilencedik alkalommal megszervezett „Magyarok a Világ Járműgyártásában” kiállítás a Hungexpo E pavilonjában, mely a magyar járműipar csúcsteljesítményeit, a legkiválóbb magyar szakemberek aktuális innovációit, valamint a magyar járműipar ikonikus termékeit mutatja be.

„Mátyás király óta a magyarság meghatározó fejlesztője a világ közlekedésének földön, vízen, levegőben. Majd évtizede azért szervezzük ezt a kiállítást, hogy az utánunk jövő generációknak megmutassuk, mit is jelent az a tudás, amit a magyarság évszázadok alatt hozzátett a közlekedéshez. Fontosnak tartom, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését, és megmutassuk, hogy ebben az iparágban biztos kenyér és jövő van. A rendezvényen a járműipar megmutatja, hogy a képzettség megszerzésével, élethosszig tartó tanulással a magyar tudás a mai napig a világ tetején van. Várunk minden érdeklődő fiatalt nemcsak a kiállításra, hanem a járműipar dolgos hétköznapjaiban is, hogy ők is tovább vigyék ezt a tudást, és a magyarok jó hírét.”– mondta Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke.

Az Autós Nagykoalíció jóvoltából a járműgyártás iránt 700 általános- és középiskolás diák is részt vehet az AMTS pénteki megnyitóján és az azt követő élőshow-n.

Az eseményt várhatóan Prof. Dr. Palkovics László nyitja meg. A május 27-én 13 órakor kezdődő megnyitó ünnepség keretében kerül sor az Év Magyar Autója Díj átadójára, majd az Autószerelő Országos Tanulmányi Versenyre (AOTV).

Hír TV