ArtPiknikkel ünnepel az idén 30 éves Ceredi Művésztelep

A kutyák orrhossza és viselkedése összefügg - állapították meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) etológusai, akik azonban arra is figyelmeztetnek, hogy a rövid orrú kutyák jó tulajdonságai nem érvényesülnek megfelelő nevelés nélkül.

Demjén-dalok is felcsendülnek a Plázson

Korunk egyik legnépszerűbb hazai együttese, a Follow the Flow, a magyar rap műfaj egyik alapvető alakja, Sub Bass Monster és a színpadokon a mai napig hódító rock-matuzsálem, az Edda is fellép hétvégén a siófoki Plázson.