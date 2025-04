Amiből a hölgyek kimaradnak: bajszos lovasokat keres a Nádasdy Huszárezred

Megosztás itt:

Elvárások a huszárjelöltekkel szemben: lovaglási készség, csapatszellem, monotonitás tűrése és kötelező bajusznövesztés. A Magyar Honvédség toboroz a huszárokat a vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárba. A Nádasdy Huszárezred jogutódja újraéleszti a lovas egységet a honvédségben.

"Van lovász szakképzettsége? Dolgozott már lovardában? Van lovas tapasztalata? Gyorsan vág az esze, tud csapatban dolgozni? Ha a válasz négy igen, akkor már kopogtathat is a Nádasdy huszárok budapesti, Albertirsai úti huszárlaktanyájába, ahol most bővítik a csapatot, lovas katonákat keresnek." A jelentkezéskor még odamehet a jövő huszára sima arcbőrrel, ám az álláshirdetésben alapkövetelményként van megjelölve az ápolt bajusz növesztése, amivel nem is olyan finoman arra céloznak a huszárok, férfiakat várnak a lovak nyergébe.

A Blikk nem hagyta annyiban a dolgot, és kikutatta, hogy igenis volt huszár hölgy a magyar sereg történetében. Mint írják: "Bár lovagolni valószínűleg nem tudott, mégis huszár lett Lebstück Máriából. Budapest IV. kerületében őrzi utca az 1848–49-es események legendás női honvédjének az emlékét, aki férfiruhában harcolta végig a szabadságharcot. A kalandos életű – később operetthősnővé lett – „Mária főhadnagyot” köztisztelet övezte az akkor még önálló városként létező Újpesten, sírja és emléktáblája is itt van.

A fiatal lány 1848-ban férfiruhát öltött és Lebstück Károly álnéven csatlakozott a magyar sereghez, részt vett a branyiszkói, a komáromi és a kápolnai csatában is. Megsebesült, hősiességéért főhadnaggyá léptették elő. Görgey tábornok kémnek hitte és halálra ítélte, tiszttársai közbenjárására azonban Kossuth Lajos szabadon engedte és visszakapta tiszti rendfokozatát is. A forradalom bukása után a bécsi hadbíróság 16 évnyi, vasban letöltendő fogságra ítélte, ám hat hónap múlva elengedték, örökre kitiltva Magyarország területéről.

A kiegyezés – 1867 – után kegyelmet kapott, a főváros környékére költözött. Az egykori főhadnagy csak otthon viselt női ruhát, nyilvánosan mindig egyenruhában mutatkozott. Mária főhadnagy 1892. május 30-án, 61 évesen hunyt el újpesti otthonában."

Forrás: Blikk

Fotó: europosters.hu