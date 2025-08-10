Amerikai autócsodák lepték el az Igali Gyógyfürdőt és annak környékét + videó

Megosztás itt:

A Mustangok plafonja, a Shelby GT 500-as. Ebből a színből mindössze kettő van az országban. Az egyiket most közelebbről is megnézhették az érdeklődők az Igali Gyógyfürdőben.

Fruzsa Róbert, vezető, MHT Mustang Lovagok Klub: "A Mustangoknak egyébként egy ilyen védjegye, hogy minden szín jól áll neki, lehet építgetni, mondjuk az enyém picit speciálisabb, ilyen gyári építés ez a Shelby GT 500, de hat igazából én külön nem, egy-két pici apróságon változtattam de alapvetően gyári kivitel, de vannak olyanok, akik így átfóliázzák, vannak különböző tuning elemek, kipufogók de ugye mind ilyen szabályos kereteken belül."