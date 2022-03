Allstars buli a háború civil károsultjainak megsegítésére

Megosztás itt:

Ráadásul nem mindennapi élményben lesz annak része, aki jegyet vált a gigantikus segélykoncertre. Amellett, hogy jegyárával teljes egészében a Budapest Bike Maffia, a Magyar Vöröskereszt, a Migration Aid és az UNICEF Magyarország munkáját támogatja, egy igazi A-listás előadókat felvonultató, össznépi örömzenélés részese lehet. A különleges este ugyanis öt különböző zenei stíluson kalauzolja végig a nézőket a Delov Jávor vezette, több mint egy évtizede működő improvizációs közösség, a Random Trip. A Csak boldog című dalával tavaly a slágerlistákra is visszaköltözött csapat minden évben vadonatúj, grandiózus koncepcióval érkezik a Budapest Park nagyszínpadára, és ez most sincs másképp: a háború civil károsultjait támogató koncerten huszonhat zenész muzsikál nekünk három órán keresztül, a már ikonná vált előadóktól (Dés László, Sena, Saiid) a Random bulik legforróbb nevein (Schoblocher Barbara, Vitáris Iván, Szebényi Dani) át azokig a fiatalokig, akik nevét még csak most tanulja a szélesebb közönség, de már komoly dolgokat tettek le az asztalra (Analog Balaton, 6363, Saya Noé). A koronát pedig két külföldi, a közönség számára jól ismert "Random-családtag", az osztrák Lylit (ex-Parov Stelar) és az amerikai Big John Whitfield teszik fel az estére.

A maratoni örömzenélés már - a Random Trip és a 7s új, közös projektjével - a Vibe Changers ‘Special’ bemelegítő szettjével indul, majd folytatódik az öt Random szettel: a rock, a hip-hop, az elektro, a soul és a nu jazz stílusok zenei világával, hogy végül egy, a Parkban már megszokott össznépi, stílus-szintetizáló fináléval vigyék a hangulatot és a katarzist a csillagos égig, a Park szezon előtti koncertjének méltó befejezéseként.

Április 20-án tehát a Budapest Park és a Random Trip sztár-brigádja stílusokon és korosztályokon átívelő zenei kavalkádot ígér, mindezt pedig egy jó ügy érdekében teszik. Az adományjegy teljes bevétele ugyanis a Budapest Bike Maffia, a Magyar Vöröskereszt, a Migration Aid és az UNICEF Magyarország fáradhatatlan munkáját támogatja. A vendégek lehetőségeikhez mérten három különböző értékű küzdőteres, továbbá teraszi adományjegyet is válthatnak itt. Azok a vendégek, akik a koncerten nem tudnak részt venni, de szeretnének a négy szervezet munkájához hozzájárulni, a budapestpark.hu weboldalon néhány kattintással 999 Ft-os támogatással tudnak segíteni. Részletek: https://www.budapestpark.hu/pages/adomany

Teljes line-up:

- Dés László - szaxofon

- Sena (Irie Maffia) - ének

- Schoblocher Barbara (Blahalouisiana) - ének

- Vitáris Iván (Ivan & The Parazol) - ének

- Lylit (ex-Parov Stelar) - ének

- Big John Whitfield - ének

- Saiid - rap

- Szendrői Csaba (Elefánt) - ének

- Eckü (Hősök) - rap

- 6363 - rap

- Péterffy Lili - ének

- Analog Balaton

- Saya Noé - ének

- MC Kemon (Irie Maffia) - rap

- Krsa (PASO) - ének

- Pulius Tibor (Supernem) - gitár

- Szebényi Dani - billentyű

- Cséry Zoltán - billentyű

- Bata István (Veni, Kéknyúl) - basszusgitár

- Heilig Tomi (Punnany Massif) - basszusgitár

- Zahár Fanni (Soulclap) - fuvola

- Gábor Andor (Aranyakkord) - perka, ütőhangszerek

- Nagy Kristóf (7S) - gitár, basszus, loop, beatbox

- DJ Q-Cee - lemezjátszó, beatbox

- Delov Jávor - dob

