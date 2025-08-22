Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 22. Péntek Menyhért, Mirjam napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Álhíreket terjesztettek róla - Demjén Ferenc a műtétje után már fel is kelhetett

2025. augusztus 22., péntek 10:15 | Borsonline

Demjén Ferenc Facebook-oldalán megjelent bejegyzés: „Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!” – írták.

  • Álhíreket terjesztettek róla - Demjén Ferenc a műtétje után már fel is kelhetett

A Bors olvasója jó híreket közölt a Kossuth-díjas énekesről. Demjén Ferencet a kórházban látta közlekedni, elmondása szerint jókedvű volt. - írta meg a BORSONLINE.

Demjén Ferenc az ország egyik legismertebb és közkedveltebb énekese, basszusgitárosa, dalszövegírója. Népszerűségét ismerve, nem meglepő, hogy sokan a szívükhöz kaptak, mikor augusztus 13-án aggasztó bejegyzés jelent meg a Facebook-oldalán, amiben arról számoltak be: Demjén Ferenc balesetet szenvedett. Bár a poszt egyértelműen fogalmazott, néhány bulvárlap félreértelmezte a diagnózist. A Bors azonban megtudta, Rózsi túl van a műtéten, lábadozik, sőt, egyik olvasónk látta is a Kossuth-díjas művészt a kórházban, és megnyugtató híreket közölt.

Álhíreket terjesztettek róla

„Demjén Ferenc otthonában felső combcsonttörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre!” – fogalmazott Demjén Ferenc menedzsmentje akkor. Több bulvárlap azonban combnyaktörésként kezdte emlegetni az esetet, amiről köztudott: komoly műtéti beavatkozást igényel, a lábadozás pedig rendkívül hosszú és körülményes, a sok fekvés miatt pedig számos szövődmény felmerülhet. A Bors azonban megtudta, mindez csak rémhírkeltés, s a menedzsment által említett felső combcsonttörés valójában bár komoly ügy, némileg könnyebb felépüléssel jár. Ezt támasztja alá olvasónk beszámolója is.

Demjén Ferenc műtétje után már fel is kelhetett

A Bors olvasója, Erika arról számolt be, hogy éppen egy rokonát látogatta egy vidéki kórházban, amikor felfigyelt az ország kedvencére, aki már fel is kelhetett az ágyból, járókerttel látta közlekedni.

Az egyik rokonomat látogattam a kórházban – nem tenném nyilvánossá a város nevét –, amikor a folyosón ismerős alakra lettem figyelmes. Fiatalkorom óta rengetegszer láttam a képernyőn, az újságokban, sőt, még koncertjén is voltam, így biztos lehetek benne: Demjén Ferencet láttam a kórház területén. Olvastam a róla szóló aggasztó híreket, épp ezért nagyon megkönnyebbültem, mikor láttam, hogy járókerettel sétál a folyosón. Természetesen nem akartam megbámulni, de úgy ítéltem meg, hogy a körülményekhez képest derűs volt − fogalmazott a Borsnak Erika.

Napról napra javul Demjén Ferenc állapota

Az ő szavait támasztja alá a csütörtök reggel, Demjén Ferenc Facebook-oldalán megjelent bejegyzés is, amiben a menedzsment jó hírekkel szolgált:

„Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!” – írták.

A hírre alighanem sokan epedve vártak, ezt jól mutatja, hogy a bejegyzést alig fél óra alatt csaknem kétezren lájkolták, szívecskézték be, és több száz hozzászóló fejezte ki örömét és további jókívánságait.

Forrás: Borsonline

Fotó: Németh András Péter / SzabadFöld

További híreink

Meglepő dolog okozhat komoly betegségeket és gyulladást az agyban

Sajtóértesülések szerint Putyin lényegében engedményeket tett korábbi területi követeléseiből

Megjött a Fradi új edzője, a BL-meccsen már a lelátón ült

Hihetetlen változáson ment keresztül egy év alatt a ringet messzire elkerülő Helif

Baj van vele: ha ilyen tusfürdőt vettél, nehogy elhasználd!

Ez igazi szégyen, csúnyán lebőgött a magyar válogatott

Jelentős ukrán veszteségekről szól a friss orosz hadijelentés

Újabb bankleállás jön, készpénzt felvenni és kártyával fizetni sem lehet majd

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

További híreink

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

Nógrádi György - Drámai fejlemények a háborúban: most minden megváltozhat + videó

Aggasztó és veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Milliárdos benzinkirály támogatja Magyar Pétert + videó
2
Sajtóértesülések szerint Putyin lényegében engedményeket tett korábbi területi követeléseiből
3
Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására
4
Nógrádi György - Drámai fejlemények a háborúban: most minden megváltozhat + videó
5
Magyar Péter zuhanórepülésben: Elvesztette a választók szívét?
6
RENDKÍVÜLI! - Rövid időn belül immár harmadszor is támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket
7
Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó
8
Vezércikk – Magyar Péter tízpontos programot hirdetett, de arról semmit nem mondott, hogy miből + videó
9
Munkács összes lakosa ma hajnalban egyszerre ébredt + videó
10
Hazai pályán diadalmaskodott az ETO FC a Rapid Wien fölött

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!