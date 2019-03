Aktív kikapcsolódási lehetőségekkel várták a pihenni vágyókat a Balatonnál

Megteltek a Balaton-parti szállodák az év első hosszú hétvégéjén. A vendéglátóhelyek szolgáltatásait most is a legnagyobb arányban családosok vették igénybe. A pihenésen túl számtalan programmal is várták a márciusi hosszú hétvégére érkezőket, szinte minden településen volt valamilyen rendezvény, amelyből kedvükre válogathattak a tó partjához érkezők. Balatonlellén vitorlásversennyel várták az aktív élet kedvelőit.

Egy kis bemelegítés a verseny előtt. Balatonlellén egész télen szerveztek regattákat a vitorlázás szerelmeseinek, így télen is szinte folyamatos telt házzal üzemelt a szálloda. Az év első hosszú hétvégéjén egy újabb verseny csábította a vendégeket. Hetekkel előre elkelt minden férőhely.

„Eleve jó helyen vagyunk, mert itt a wellness és itt a gyerekek is jól érzik magukat, meg a gyerekek is vitorlázhatnak és egyéb programok is vannak. A télen többféle program volt itt, gasztro, most is van egy úgy tudom egy rendezvény, egy pezsgő fesztivál, ahova át is tudnak vinni olyanokat, akik átmennének, úgyhogy nagyon jó a kínálat” – mondta Berecz Tímea.

A szálloda programszervezői azokra is gondoltak, akik nem a vitorlázást részesítik előnyben.

„Szauna szeánszokkal készülünk, szauna mester várja az érdeklődőket és az idelátogatókat, illetve a wellness-részleg folyamatosan üzemel és még a kültéri élményszaunánkat is lehet látogatni” – mondta Kávási Dóra, a BL Yacht Klub Balatonlelle programszervezője.

A Balaton partján az év első hosszú hétvégéjén sok helyütt várták a pihenni vágyókat aktív kikapcsolódást biztosító programokkal csakúgy, mint gasztronómiai különlegességeket felvonultató fesztiválokkal vagy épp a balatoni pezsgőket bemutató Pezsgő Szalonnal.