Advent első vasárnapjától teljes pompájában látható majd az ország karácsonyfája + videó

2025. november 24., hétfő 13:00 | HírTV
Kossuth tér advent az ország karácsonyfája

A hagyományokhoz híven idén is kiválasztották az ország karácsonyfáját, amely ma reggel érkezett meg a Kossuth térre. A helyszínen ott van tudósítónk, Márkus Hanna.

  • Advent első vasárnapjától teljes pompájában látható majd az ország karácsonyfája + videó

 

Az amerikai béketerv ukrajnai reakciói + videó

Nagy baj van az utakon a havazás miatt a Bakonyban

Világossá vált a Tisza Párt migrációs elképzelése – itt a bizonyíték + videó

