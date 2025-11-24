Advent első vasárnapjától teljes pompájában látható majd az ország karácsonyfája + videó

Háború Ukrajnában - Tárgyalóasztalhoz ültek Washington és Kijev delegációi + videó

A Tisza Párt jelöltjei olyanok, mint az eltévedt turisták – Azt se tudják, melyik városban vannak + videó

Azonnali kérdések és válaszok órája a parlamentben – élőben a HírTV műsorán + videó

A normalitás utolsó védvonala: Bayer Show – Ízekre szedjük a globalista hazugsággyárat + videó

Ursula von der Leyen a korrupció főszponzora? – Nem érdekli a Bizottságot az ukrán háborús maffia + videó

Merz a G20-csúcson: Kizárt Oroszország visszatérése a G8-ba, a pénzügyi terv elfogadhatatlan

Fordulat: visszafogadná Európa Oroszországot a G8 csoportba, ez része lehet annak az európai ellenjavaslatnak, amelyet a Trump-féle béketervhez nyújtottak be.

A Szijjártó Péterrel készült teljes interjút ma 22 óra 30 perctől megnézhetik a Lelátó című sportmagazinunkban.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.