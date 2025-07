A világ legextrémebb elektromos versenyautói Szegeden

Megosztás itt:

Szeged nemcsak a Napfény Városa, hanem Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő technológiai és fenntarthatósági központja is. Az egyetemi kutatások, az elektromos autógyártáshoz kapcsolódó fejlesztések és a város fenntarthatósági törekvései tökéletes hátteret biztosítanak az ország legnagyobb elektromobilitási eseménye, az E Street Parade számára.

Az ingyenes rendezvényen számos program várja majd az érdeklődőket. Lesz - mások mellett – elektromos járművek kiállítása, ahol a legújabb autók, motorok és alternatív hajtású járművek kerülnek szemlére. Különleges autókat és extrém versenyjárműveket is megcsodálhatunk ezen a napon. Itt lesz a Gokartszlalom Nagydíj is, az új szakág bemutatkozó versenye, amely egyben előválogatója is a 2026-os FIA Motorsport Games junior kategóriájának. Mindezeken túl részt vehetünk különböző pódiumbeszélgetéseken és szakmai előadásokon autóipari szakértők, autóversenyzők és innovátorok részvételével. Az esemény vendégül látja - többek közt - Nick Heidfeldet, a BMW és Renault Formula 1-es, valamint egykori Formula E pilótáját. 2009. után pedig újra Szegedre látogat a Formula E és a WEC többszörös bajnoka, a négyszeres Le Mans győztes Sebastian Buemi. A szervezők a családos látogatókra is gondoltak, ahol a legfiatalabbak is kipróbálhatják az elektromos gokartokat és motorokat.

A délelőtt 9 órától este 18 óráig tartó E Street Parade-en, melynek fő támogatója Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, az autókiállítás és a kísérő programok a szegedi Széchenyi téren zajlanak, míg a bemutatók és a versenyprogramok a város Tisza-parti részén, a Huszár Mátyás rakparton kerülnek megrendezésre.