A vér az egyetlen, amit nem lehet pótolni + videó

Bognár Ferenc: "A véradók általában nagyon szerény emberek. Önzetlenül teszik azt, amit tesznek, senki nem ellenszolgáltatásért nyújtja a karját, hanem pusztán azért a felbecsülhetetlen dologért, hogy segítsen embertársán. Én azt gondolom, hogy a véradók megbecsülése ilyen esetben nagyon fontos. Az, hogy legalább az év egy napján mi megpróbálunk kedveskedni azoknak a véradóknak, akik valamilyen számmal jubilálnak a véradásokban. Igazán megérdemlik, hogy ezen a napon a dolog róluk szóljon, ez az ünnepség róluk szóljon."