A trendek ideje lejár, a minőség és az ízek harmónia a fontos

Nincsenek már trendek a gasztronómiában, inkább az ízek harmóniájára és a minőségre figyelnek a magukra valamit is adó éttermek – állítják a Hír TV által megkérdezett szakemberek. A budapesti Millenárison tucatnyi étterem és borozó kínálja különlegességeit. Olyan ételeket is meg lehet kóstolni, mint például az avokádós Szent Jakab kagyló, vagy a grillezett marhaszegy.

„Most egy Szent Jakab kagylót fogunk készíteni, ponzu szósszal, lazac kaviárral…”

– a Millenárison feltálalt ételkülönlegességhez avokádókrém és tészta is dukált. A séf kóstoló falatokat kínált, de a kagyló főételként is tálalható.

„Maga a ponzu szószban is van egy yuzu lé, ami ad egy ilyen kis fanyarságot az egésznek, és az avokádó krémet is lime-mal készítettük, úgyhogy nagyon jó összhangban van a pezsgőkkel” – magyarázta Toldi József, a Kreinbacher Birtok séfje.

Egy másik szakács marhaszegyet készített. A húst alacsony hőfokon, vákuumzacskóban, lassú tűzön előfőzte, majd grillezte.

„Elkanyarodtunk inkább arra, hogy mindenki inkább minőséget próbál csinálni, minőségibb ételeket, minőségibb alapanyagokból. Szerintem ez egy jó jel. Igazából nemcsak a nagy éttermekre gondolok én, hanem kisebb étkezdékre, büfékre, ők is már próbálnak egyre minőségibb dolgokat csinálni, például saját zsömlét, saját húst készítenek. Ilyesmikre gondolok” – emelte ki Varga Gergő, a Gerbeaud Gasztronómia szakácsa.

Sárközi Ákos Michelin-csillagos séf desszertkülönlegességet készített. Ő azt mondta, hogy aki étterembe megy, az egyszerűen finomat szeretne enni. „Nekik is nyitott az a világ, hogy megismerjenek újabb és újabb alapanyagokat. És afelett, hogy jól is akarják magukat érezni, lazán akarnak beülni egy étterembe, tényleg lazán, egyszerűen ingben, kisnadrágban, gyerekkel, kutyával be tudjanak menni, mert az a legjobb” – fogalmazott a Borkonyha étterem séfje.

Lazább, nyitottabb lett az italfogyasztás is. „Ma már az a trend, hogy nincsenek trendek, tehát, hogy nem kell követnünk semmit, így nem meglepő az, hogy ha egy nehéz fajsúlyosabb ételekhez is az ember fehér bort választ, vagy akár pezsgőt, tehát nem feltétlen az van, ami régen volt, hogy vadhoz, meg vörös típusú húshoz csak vörösbort lehet inni és bármi, ezek abszolút megváltoztak. Sokkal nyitottabb már a világ szerintem, és sokkal nyitottabb az emberek is arra, hogy akár pezsgőt, akár bort különböző ételekkel, különböző – elsőre – extrémnek tűnő dolgokkal párosítsanak” – mondta Prisztavok Zoltán, a Kreinbacher Birtok kereskedelmi és marketing vezetője.

A Gourmet Fesztivál Pünkösdvasárnapig tart a Millenárison.