A természetközeliség fogta meg Károly királyt Erdélyben

Megosztás itt:

Fotó: Károly, akkor még brit trónörökösként Erdélyben, szászfehéregyházi (Viscri, Deutsch-Weisskirch) birtoka előtt 2018. május 31-én FORRÁS: MTI/KÁTAI EDIT

Erdélyben kiemelt figyelem övezi az Egyesült Királyság trónutódlását. A brit uralkodói ház ugyanis erdélyi magyar felmenőkkel is rendelkezik, III. Károly király pedig saját bevallása szerint a régió szerelmese.

A szeptember 8-án elhunyt II. Erzsébet királynő ükanyja, Rhédey Klaudia a Maros megyei Erdőszentgyörgyön született 1812-ben, és az ottani Rhédey-kastélyban nevelkedett. Az erdélyi grófkisasszony férjhez ment Sándor Pál Lajos württembergi herceghez, majd fiuk beházasodott a brit királyi családba, így Rhédey Klaudia unokája Britannia királynéja, dédunokái, Eduárd és György herceg pedig Anglia királyai lettek. Károly pedig – akkor még walesi hercegként, trónörökösként – a kilencvenes évek végi első látogatása óta gyakorlatilag minden évben visszajárt Erdélybe.

A Vg.hu összegzése szerint

KÁROLY ERDÉLYBEN TÖBB HÁZAT IS VÁSÁROLT, AZ ELSŐT A SZÉKELYFÖLDI A MINDÖSSZE 139 LELKES ZALÁNPATAKON, EGY CSUPÁN 139 LELKES HÁROMSZÉKI FALUBAN.

A helység első számú parasztháza után Károly egy másik házat, majd földterületet (rétet) is vett. Birtokain helyi vendéglátója, gróf Kálnoky Tibor társaságában sokat szokott sétálni, aki a napokban reményét fejezte ki, hogy Károly uralkodóként is ellátogat Erdélybe.

Károly szintén egy hagyományos parasztházat vásárolt a Szászföldön (Királyföld) található Szászfehéregyházán, amely erődtemplomával az UNESCO kulturális világörökségének része. Házát látogathatóvá tette, azt évente több tízezer turista keresi fel. Az apró Brassó megyei faluban létrehozta a romániai Walesi Herceg Alapítványt, majd a The Prince of Wales´s Training Centre mesterségoktató központot. Az alapítvány az épített és kulturális örökség megőrzését, a mezőgazdaságot és a fenntartható fejlődést támogatja. Szervezetei révén középkori szász erődtemplomokat újíttat fel, s több erdélyi településen is helyi kistermelőket támogat abban, hogy hagyományos termékeket állítsanak elő.

Károly többször valósággal áradozott arról, ahogy a többnemzetiségű régióban az emberek még mindig szinte teljes harmóniában élnek a természettel.

A természet intenzív kizsákmányolása helyett harmóniában kellene élni vele, akárcsak Erdélyben. Erdély lehet a kulcsa a bolygó megmentésének

– jelentette ki egy BBC-interjúban 2016-ban. Szerinte a biodiverzitást kellene a gazdálkodás középpontjába állítani, és unokáinknak is meg kell őrizni a változatos környezetet.