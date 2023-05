A tatai Platán Gourmet nyerte el az Év étterme díjat

Megosztás itt:

Pesti István séf az elmúlt években bizonyította: nem feltétlenül kell ahhoz jelentős turistadesztináció, hogy egy gourmet felfogású étterem megtalálja a közönségét. A Platán formáció 2021-ben megnyílt egysége, a Platán Gourmet konyhája nagyon egyedi elképzeléseken alapuló gondolkodásmódot képvisel. A 12 fogásos degusztációs menüket kínáló étterem alapanyag-használata rendkívül változatos, az étlap egyértelműen a séf erős és egyedi fúziós látásmódját tükrözi – méltatta a zsűri a nemrég 2 Michelin csillaggal is jutalmazott tatai éttermet.

A Dining Guide Étteremkalauz TOP10+2-es listájára idén a Platán Gourmet mellett a Salt Budapest, a Rumour by Rácz Jenő, a Babel Budapest, az esztergomi 42 Restaurant & Bar, a Costes Downtown, az Essencia Restaurant, a Costes Restaurant, a Borkonyha, a Spago by Wolfgang Puck, a Mák Restaurant és az Onyx műhely került.

A tesztelők idén nagyobb figyelmet fordítottak az alternatív vendéglátóhelyekre, közülük a 2023-as év legjobbja a miskolci Il Baffo by Avalon lett. Az Év Cukrászdája díjat a Málna The Pastry Shop vihette haza, az Év Innovatív Konyhája címet pedig a 42 Restaurant szerezte meg.

Az Év Szerethető Étterme díjjal a balatonszőlősi Casa Christa éttermet jutalmazták, az idén új díjkategóriaként bevezetett Év Szállodája címet pedig a budapesti Matild Palace Luxury Collection Hotel nyerte el.

A Szulló Szabina – Széll Tamás páros (Stand) lett az Év Séfje, míg az Év Szervizemberének Németh Gergelyt választották a Felix Kitchen&Barból.

Idén is díjazták az ifjú séftehetségeket, közülük a Bocuse d'Or világdöntőjében bronzérmet szerzett Dalnoki Bence vihette haza az elismerést, az Év Sommelier-je díjat pedig Becker Gábor (Kollázs – Brasserie&Bar) kapta meg.

Az Év Borválasztéka díj nyertese a Botaniq Turai Kastély & Clarisse étterem lett, míg az életműdíjat Zsidai Ilona nyerte el.

A tavaly bevezetett díjkategória, a Dining Guide Best of the Best tagjai a budapesti Stand és a váci Mihályi Patisserie maradtak.

A Dinig Guide Étteremkalauz 2005 óta adja át a legjobbaknak járó Év étterme és TOP10 étterem díjakat. A bírálók idén az átlagosnál több éttermet látogattak végig, a magyarországi vendéglátóhelyek gyakoribbá vált megnyitása, zárása és koncepcionális változásai miatt.

A TOP10+2-es ranglista felállításában idén is a Michelin Guide korábbi igazgatója, az olasz Fausto Arrighi segédkezett, aki vezető tanácsadói jelenlétével hetedik éve segíti az Étteremkalauz munkáját.

Borítókép: Facebook (Platán Gourmet Restaurant)