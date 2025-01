A szörnyűség tündöklése: Egy sorozat, ami minden lehetőséget elszalasztott

Megosztás itt:

Az RTL csatorna, a mi kis falunk mintájára ismét a kigúnyolta, lenézte, nevetségessé tette a vidékieket. Azzal a kis csavarral, hogy most már a Pestre költözött és ott milliárdossá vált üzletember is gázos. Igaz, a sorozat megpróbálja karikírozni az újgazdag, nagyképű, felkapaszkodott, de attól még suttyónak maradó figurákat is, kevés sikerrel.

Az egész sorozat elképesztő gyenge, csapnivaló a forgatókönyv, nulla a karakterábrázolás. Árpa Attila és Dobó Kata egyaránt szenved a szerepében, nem is csoda, hiszen a szövegek, amiket a szájukba adtak, irtózatosan együgyűek.

A telenovella annyira vállalhatatlan, hogy még a baráti Telex is keményen lehúzta, mondván, hogy még a most újravetített Barátok közt is sokkal nívósabb volt nála.

