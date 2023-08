A Szigeten ma délben fogadták a tízmilliomodik látogatót

Megosztás itt:

A Sziget második napján komoly mérföldkövet ünnepelhetett a fesztivál, pénteken 12-kor megérkezett tízmilliomodik citizen, azaz a tizmilliomodik látogató.

A világ minden tájáról jönnek a fesztiválra, a legtávolabbról 18 ezer kilométerről Új-Zélandról is érkeztek, hogy az 50 színpadon 60 országból érkező együttesek koncertjein tombolhassanak.

A Szigeten idén újításokat vezettek be. A legmodernebb hang- és fénytechnikának köszönhetően a koncertek és fellépések minősége is magasabb szintre emelkedett. A Szigetre visszatért az Art of Freedom installáció, amely még gazdagabbá teszik a fesztivál atmoszféráját.

A kulináris élvezeteket kedvelők minden ételudvarban megtalálják a vegán ételkínálatot és minden egységben legalább egy olyan főételt is árulnak, ami nem kerül többe, mint 2500 Ft. Az 30. sziget fesztiválra a pénteki napra fogyott el a legtöbb jegy, az est sztárfellépője az Imagine Dragons, amely csaknem teltház, vagyis 90 ezer ember előtt léphet fel.