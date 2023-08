A szépség a szakember szerint is belülről fakad

Megosztás itt:

A stressz és a nem megfelelő pszichés állapot a bőr egyik legnagyobb ellensége! Éppen ezért nem elég csak a bevitt tápanyagokra, étrendkiegészítőkre ügyelnünk, de elengedhetetlen a belső munka is önmagunkon. Ha például sokat stresszelünk, felborul a hormonegyensúlyunk, és megemelkedik a kortizol-szintünk. Emiatt a bőr elvékonyodik, dehidratálttá válik, a faggyútermelés fokozódik, az erek szűkülnek, sápadtabbak leszünk.

A telomerek olyan DNS-szakaszok a kromoszómák végén, amelyek fontos szerepet játszanak a sejtek öregedésének szabályozásában. Azokban az esetekben, amikor a telomerek megrövidülnek és felépítésük megsérül, a sejtek hajlamosabbak az öregedésre és korábban elpusztulnak. Az állandósult stressz a telomerek öregedésének elősegítésével rövidíti meg az életünket. Ezért fontos, hogy megfelelően kezeljük a stresszt és gondoskodjunk az egészségünkről! A bőrt a stressz ennél direktebb módon is öregíti, hiszen a ráncok keletkezését meggyorsítja.

De bőrünk feszesessége nem csak az arcunkon fontos, hanem a testünkön is. Egy nagyobb fogyás vagy szülés után a kitágult bőr nem mindig tudja követni az alakunkat. Az IdealBody fogyókúrázói is a fogyás utáni megereszkedett bőrtől tartanak a leginkább. Ezt azonban tudatos táplálkozással és a megfelelő superfoodok segítségével csökkenthetjük.

A szépítő ételek segíthetnek

„A híres londoni orvos és természetgyógyász, Dr. Nigma Talib kutatásai alapján én is mélyen hiszek abban, hogy minden ember bőre visszatükrözi étkezési szokásait. Ő úgy véli, hogy mindaz, amit megeszünk, és különösen az, amivel visszaélünk, azonnal megmutatkozik az arcunkon. De ugyanígy van ez a pszichés állapotunkkal is, ami szintén maradandó nyomokat hagyhat a bőrünkön” – árulta el Bús Tímea életvezetési tanácsadó, az IdealBody szakértője.

A szakember hozzátette, bőrünk állapotát és egészségét a genetika mellett rengeteg tényező befolyásolja, ami ellen mi magunk is tehetünk. Ilyen például a kiegyensúlyozatlan pszichés állapot, a stressz (ezt érdemes egy profi módszerrel kezelni, mondjuk szomatodrámával) az étkezés, a dohányzás, az UV-sugárzás, vagy az elegendő éjszakai alvás. Ha szép bőrt szeretnénk, fontos, hogy harmonikus életre és pihentető alvásra törekedjünk, hiszen a sejtek éjszaka tudnak regenerálódni. Hogy igazán fiatalos maradhasson a bőrünk is, kihagyhatatlan a rendszeres sport és a szépítő ételek fogyasztása is. Ilyenek az antioxidánsokban gazdag gyümölcsök és zöldségek, valamint a bőrünknek ragyogást kölcsönző sütőtök, édesburgonya, vajtök és citrusfélék.

„Kevesen tudják, de napi két adag sárga vagy vörös, magas keratin-tartalmú étel elfogyasztása megváltoztatja a bőrtónusunkat, valósággal ragyogunk majd tőle! A sötétzöld zöldségek pompás magnézium források, ezért ránctalanítanak, a banán és a póréhagyma pedig természetes probiotikumok. A köles az egyik legbélbarátabb gabonafélénk, ha szép bőrt szeretnénk, javasolt heti legalább kétszer fogyasztani. Nem csak a bőr szerkezetét javítja, kellemes teltség-érzetet is biztosít” – árulta el Tímea.

Kollagén a ráncok ellen

Létezik azonban egy valódi jolly joker a bőrnek: a kollagén. Ez a csodaszer minden bőrtípuson csak javíthat. Sokan nem is gondolnák, de a kollagén mindenki számára elérhető, viszonylag olcsó, könnyen elkészíthető házilag is és remek hatással van a szervezetünkre. Bizony, egy jól elkészített húsleves jelentős kollagén pótlás lehet! Csirkéből vagy marhából is készíthetjük. A csontlevest kocsonyásra, legalább 12-24 sőt, akár 48 órán át is érdemes rotyogtatni, hogy tökéletes legyen.

A kollagén szedése különösen fontos lehet fogyókúra során is. Amikor a testsúlyunk jelentős mértékben csökken, a bőrünknek is alkalmazkodnia kell ehhez. Az egészséges és rugalmas bőr megőrzésében a kollagén kiemelten fontos szerepet játszik, hiszen ez az a fehérje, amely a bőr rugalmasságát, feszességét és fiatalos megjelenését biztosítja. A fogyás gyakran megereszkedett bőrt eredményezhet, amely nem csak esztétikai problémákat okozhat, hanem önbizalomcsökkenést is előidézhet. A megfelelő kollagénszint támogatása segíthet abban, hogy a bőrünk visszanyerje feszességét és rugalmasságát, így segítve a testkontúrok javulását a fogyókúra eredményeként. Kollagén szedésével támogathatjuk a bőrünk egészségét, szépségét és rugalmasságát a fogyás időszakában.

„Ha az életritmusunkba nem fér bele, hogy több órát töltsünk a konyhában a fazék mellett, azt javaslom, hogy az étrendkiegészítők között bőrspecifikus hidralizált kollagént keressünk, ami tartalmaz hialuronsavat, elasztint (ezeket a saját szervezetünk is termeli, ezért fontos visszapótolni) és más vitaminokat is, mint például az IdealBody Collagen Cocktail termékcsaládja, amely akár a fogyás utáni megereszkedett bőrt is feszesebbé varázsolhatja. Emellett fontos az is, hogy megfelelő kozmetikumokkal ápoljuk a bőrünket” - mondta el a szakember. Hangsúlyozta, önmagában a kollagén sem tesz csodát, a mozgás és a harmonikus élet, az önismeret szakember segítségével legalább annyira fontosak, mint a bevitt tápanyagok és étrendkiegészítők.

Forrás: IdealBody