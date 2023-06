A sok csapadék miatt egyre több a gomba az erdőkben

Megosztás itt:

Várják a jó időt és a meleget a gombászok a Soproni Parkerdőben. Az eső után már csak napfényre és melegre van szükség, ahhoz, hogy kibújjanak a földből az ízletes gombák.



Most a legkedveltebb és keresettebb ebben az időszakban mindenképpen a nyári vargánya és a párja a bronzos vargánya, ami szintén előfordul. Ezen kívül ami keresett még és találtak is a térségünkben, az a sárga róka gomba, illetve a halvány róka gomba, ezek is megjelennek gyakran nyár elején és aztán lassan megjelennek az első őzláb gombák és galamb gombák is



– mondja Dr. Folcz Ádám, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt termelési és kereskedelmi igazgatója.