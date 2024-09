A rossz idő miatt elmarad a SZIA

Hidegfront, eső és viharos szél: ezt ígéri a hétvége időjárása, ami lehetetlenné teszi, hogy Szeged legnagyobb légiparádéját megtartsák – jelentették be a SZIA szervezői. Knezevics Viktor, a Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója elmondta, „az utolsó pillanatig reménykedtünk abban, hogy kegyes lesz hozzánk az időjárás, mostanra azonban, nézve az előrejelzéseket és szakemberekkel is konzultálva kiderült, hogy figyelemmel a közönség és a pilóták biztonságára, kénytelenek vagyunk lemondani a légi attrakciót”.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.