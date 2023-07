A római part legújabb nagy fogása: megérkezett az egészségtudatos Fitnessz-hekk

Megosztás itt:

A Fitness Hekk jó minőségű hekkből, a Hekk Mester titkos panírjával, és gluténmentes lisztkeverékből készül. A halat nem az eddig megszokott bő olajban merítik meg, hanem forró levegővel sütik ízletesre egy airfryer-ben, így nem csak a gluténérzékenyeknek, hanem a diétázóknak is remek választás lehet.

Forradalmi újítás egy legendás helyen

Az idei évben több budapesti hekkezőt is teszteltek a gasztronómiai portálok munkatársai, azonban csak a legendás Hekk Mester érdemelte ki a 10/10-es minősítést, így 2023-ban ők lettek Budapest legjobb hekkezője.

„11 éve üzemel a Hekk Mester a Rómain. A kínálatunk főleg klasszikus strandételekből áll. Idén mertünk nagyot álmodni, és négy cég összefogásából, de személyes indíttatásból született meg a klasszikus hekk gluténmentes, egészségfókuszú változata. Heteken át folyt a tesztelés, hogy a végeredmény tökéletes legyen. Ez Magyarországon először nálunk kapható, és a visszajelzések alapján hiánypótló termék” – árulta el Juhász F. Janó, a Hekk Mester. Hozzátette, a minőségi alapanyagok legalább annyira fontosak, mint a jó recept, így az összefogásnak hála születhetett meg ez az ízletes újdonság.

Így készítheted el otthon!

A hekkmester receptjében van egy titkos összetevő is, ezért az otthoni kísérlet biztosan nem lesz pontosan ugyanolyan, de segítünk, mikre figyelj, ha megkívántad a hekket és elkészítenéd magadnak a fitnessz-verzióját.

Mindennek alapja: a hal

A hekk csak jó minőségű halból lesz az igazi. A minőségi hekk argentín vagy falklandi, ilyeneket találunk például a Bahamas kínálatában. Az is fontos, hogy melyik hekkhalfajból származik, mert a legjobb minőségű a merlocius hubbsi, ennek van a legszebb, legvastagabb fehér húsa. Természetesen a frissesség is nagyon fontos, amit a kifogástól a fagyasztásig eltelt időben mérnek. A kifogás után rögtön, még a hajón fagyasztott hekk marad a legfrissebb.

Mentes morzsa a gluténérzékenyeknek

Ha gluténmentes változatot szeretnénk, jól meg kell választanunk a liszt és a panírmorzsa gyártóját, hogy valóban mentes-e a termék, meg kell nézni, milyen vizsgálatokat végeznek. Emellett az összetevők is kulcsfontosságúak, mivel a legtöbb gluténmentes termék gyors felszívódású, rostszegény, és az amúgy is sérült bélflórárára nincsen jó hatással. A Szafi-termékek ezzel szemben lassú felszívódású szénhidrátokat, rostokat tartalmaznak, így nem lehet velük mellényúlni.

Bő olaj helyett forró levegő

A magyar konyhában népszerű és gyakran fogyasztott fogások többnyire zsíros, kalóriadús falatok. Ezeket azonban egészségesebben is elkészíthetjük, ha a bő olajat vagy zsírt lecseréljük egy airfryer-re. A választásnál arra figyeljünk, hogy mekkora a kosárméret, egy 4 fős család számára az 5 literes változat az ideális. A jobb eredmény érdekében az alul-felül is fűtőszállal felszerelt darabok között érdemes válogatni, ilyenek a Cosori termékei is.

Borítókéo: Hekkmester, Cosori