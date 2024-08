A női autizmus és az anorexia közötti összefüggést vizsgálja a HUN-REN kutatása

Mindebből a reményeik szerint az is látható lesz, hogy például egy anorexiával érinett páciens kognitív rugalmatlanságát ugyanúgy érdemes-e kezelni, mint egy autizmussal élőét, vagy éppen teljesen más terápia szükséges. Ugyancsak segíthet a vizsgálat a - csupán tünetek alapján - félrediganosztizált esetek csökkentésében is.

"A klinikai pszichológiában és a pszichiátriában dolgozók is egyre inkább azon a véleményen vannak, hogy ha csak a látható tüneteket kezelik, nem feltétlenül érnek el hosszútávú javulást. Ráadásul attól, hogy egy teszt során a két eltérő betegségben szenvedő páciens ugyanúgy, vagy egymáshoz nagyon hasonlóan viselkedik, még nem tudjuk, hogy az agyi háttérfolyamataik is ugyanolyanok-e. Ennek kiderítése a célja a vizsgálatunknak, amely során a genetikai hátteret és a családi halmozódást is figyelembe vesszük" - magyarázta Bunford Nóra, aki szerint gyógyszeres kezelés vagy pszichoterápia esetén is nagyon fontos ezeknek az agyi hátérfolyamatoknak az ismerete, mert ezek figyelembevételével lehet célzottan, személyre szabottan segíteni a betegeket.

