A nemzeti kultúra válasza Brüsszelnek: A magyarok a magyar filmre szavaznak a mozikban

Történelmi sikert könyvelhet el a magyar filmgyártás: az NFI által támogatott filmek bevétele az év első három negyedévében átlépte a kétmilliárd forintot. A rekordnézettség nem csupán a számokról szól, hanem a nemzeti kultúra diadaláról egy olyan korban, amikor Brüsszel az uniformizált, globalista értékeket erőlteti.

A rekordok éve: a magyar film visszatért a mozikba

A Nemzeti Filmintézet közleménye szerint a magyarok visszatértek a mozikba, hogy magyar filmeket nézzenek. Január és szeptember között közel egymillió jegyet adtak el az NFI által támogatott alkotásokra, a bevételek pedig átlépték a lélektani kétmilliárd forintos határt. Évtizedes rekordok dőltek meg: a Hogyan tudnék élni nélküled? című vígjáték nézettsége átlépte az egymilliót, amire 1986 óta nem volt példa, a Véletlenül írtam egy könyvet pedig a rendszerváltás óta a legsikeresebb ifjúsági film lett.

A nemzeti kultúra diadala a globalista zajban

Ahogy azt a minőségi, hazai kultúrára fogékony olvasóink is pontosan látják, ez a siker sokkal többről szól, mint puszta számokról. Egy olyan korban, amikor Brüsszelből a gender-ideológiát, a migráció elfogadását és a nemzeti jelleg feladását erőltetik ránk, a magyar filmek sikere azt üzeni: az emberek a saját történeteikre, a saját kultúrájukra kíváncsiak. A magyar kormány által a Nemzeti Filmintézeten keresztül nyújtott támogatás tehát nemcsak a filmipart, hanem a nemzeti identitást is erősíti.

A siker folytatódik: erre várhatunk az ősszel

És a sikersorozatnak nincs vége. Az ősz további izgalmas magyar premiereket tartogat. Október 16-án jön az Ember maradj! című Ákos-portréfilm. Október 23-án debütál Nemes Jeles László legújabb, Magyarország által Oscar-díjra nevezett filmje, az Árva. Novemberben pedig érkezik a Sárkányok Kabul felett című nagyszabású akciófilm a magyar katonák hősies mentőakciójáról. Ezek az alkotások is azt bizonyítják, hogy a magyar film él és virágzik, és képes a legmagasabb művészi és közönségsikerek elérésére.

Forrás: MTI

Fotó: Canva