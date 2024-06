A NASA véletlenül vészhelyzeti szimulációt közvetített a Nemzetközi Űrállomásról

A NASA által véletlenül közzétett hangfelvétel szerint az úgynevezett dekompressziós betegség tüneteit próbálták kezelni, mely alkalmával oxigént is adnak az űrhajósoknak és megpróbálják ráadni a szkafanderét. A betegség során nitrogén vagy más gázbuborék alakul ki a vérben a légnyomás változása miatt, ami halálos is lehet.

