A Miller Budapest Essentials központja idén a Tesla lesz

Az art deco stílusú loft rendezvényház, az Elektrotechnikai Múzeum falai mögött eldugott, misztikus Tesla Loft lesz az epicentruma a Miller Budapest Essentials rendezvénysorozatának, és friss hírként jelentették be a szervezők, hogy a hétvégi sorozat nyitórendezvényére a Funkyzeit is ide érkezik. Sztárvendégként lép fel az Egyesült Királyság dance szcénájának egyik legfontosabb alakja, Greg Wilson. Greg volt az első DJ, aki élőben mixelt a brit televízióban, ő állította össze az első ilyen típusú brit rádiós mixeket a manchesteri Piccadilly 261 számára, és ő mutatta meg a később Fatboy Slimként elhíresült Norman Cooknak, hogy hogyan kell scratchelni. Az estén ott lesz még Daddy One Two, Raasa, Yoless és Mr Cloud.

November 18-án az On The Low Inc. sorakoztatja majd fel hazai előadóit a Miller Budapest Essentials fesztiválon, akik new wave hiphop, trap, drill, plugg és cloud stílusú zenékkel szántják majd fel a Tesla Loft színpadát.

És szintén a Tesla Loft falait megrezgetve 19-én a Pure Lust nyitja meg előttünk az elektronikus zene egy új dimenzióját.

Infó a további helyszínek további programjairól itt: https://budapestessentials.com/