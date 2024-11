A Marsról származó meteorittöredékekben vízre utaló nyomokat találtak

A Curtin Egyetem nemzetközi kutatócsoportja arról számolt be, hogy elemezve a Szaharában talált, NWA7034 számú, Black Beauty néven is ismert marsi meteorit 4,45 milliárd éves cirkonszemcséjét, az vízben gazdag folyadékok geokémiai "ujjlenyomatait" tartalmazza. Ez arra utal, hogy a víz jelen volt a korai marsi magmás tevékenység idején, a bolygó a távoli múltban lakható lehetett.

