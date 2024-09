A Mária Valéria híd túlélte a XX. század viharait

Megosztás itt:

A 129 éves Mária Valéria híd azonban nem egy, hanem három születésnapot is ünnepelhet, ugyanis az első és a második világháború idején is felrobbantották, és 2001-ben építették újjá. Képes összeállításunkban megmutatjuk, hogyan szaladt el a Duna felett átívelő híd mellette a huszadik század, és a legfrissebb, árvízi látképet is megmutatjuk a magasból.

Az évfordulót, immár hagyományosan most is megünneplik, és bár a reggeli a hídon elmarad, a hídfutás és hídgyaloglás nem.

