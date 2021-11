Megosztás itt:

– Amikor Áder János köztársasági elnök létrehozta a Regőczi István Alapítványt, már akkor gondoltunk arra, hogy idén mi mást is támogathatna a Jónak lenni jó!, mint az árván, félárván maradt gyermekeket – mondta Siklósi Beatrix, a kampány ötletgazdája és projektvezetője, aki egyben a Kossuth rádió csatornaigazgatója is. Mint a Magyar Nemzet megtudta, Herczegh Anita, az államfő felesége, a Regőczi-alapítvány kuratóriumának elnöke is többször említette, hogy a pénzbeli támogatásnál fontosabb, hogy a bajba jutott emberek érezzék, számíthatnak másokra. – Hiszen annál nagyobb reményt nem tudunk adni a másik embernek, minthogy érzi, ott vagyunk mellette. Ez a fajta segítségnyújtás a pénznél is többet ér, hatalmas belső erőt jelent a hétköznapokban. A lelki stabilitásunkhoz pedig az kell, hogy legyenek mellettünk emberek akkor is, amikor nagy bajban vagyunk – fejtette ki Siklósi Beatrix, aki úgy véli, hogy a tragédiákból kétféleképpen lehet kijönni: megkeseredve, beteg lélekkel vagy a mélyponton átjutva, azon felülemelkedve egy mélyebb tudás birtokába kerülve. Akinek ez utóbbi sikerül, az előtt talán egy másik világ is feltárulhat, ami némi megnyugvást tud hozni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Siklósi Beatrix elmondása szerint szép dolog, ha az embert a közvetlen környezete segíti, de az is komoly erőt tud adni, ha az ország vagy a világ másik feléből érkezik segítség.

A magyarok összefognak, ha baj van – ez a Jónak lenni jó! elmúlt kilenc évének nagy tanulsága.

Hiszen amikor a rászorulóknak kértek, mindig megmozdultak az emberek.

Az adventi időszak különösen alkalmas az adakozásra.

Mint kiemelte, az elmúlt kilenc év során azt tapasztalták, hogy sokan segítenek, amikor gyerekekről, fiatalokról van szó. – Az idén is aktuális, drámai helyzettel nézünk szembe, ezért kérjük minden jóérzésű ember támogatását. Hiszek abban, hogy ha egy komoly ügy mellé egy emberként áll oda az egész ország, akkor ez az összefogás később, a hétköznapi emberi kapcsolatainkra is nagy hatással lesz – fogalmazott a projekt vezetője.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Jónak lenni jó! kezdeményezésnek köszönhetően az elmúlt kilenc évben mintegy 1,7 milliárd forint értékű adomány jutott el a rászorulókat segítő szervezetekhez. – Ez az összeg a kampányon dolgozó kollégák szakmai tudását is tükrözi, hiszen az adománygyűjtésen, összefogáson és együttérzés erősítésén túl feladatunk az ismeretterjesztés – szögezte le Siklósi Beatrix, hozzátéve: aki valami jót cselekszik, adakozik, saját magára is másként tekint, az önbecsülése is erősödik.

A kampány során folyamatosan érkeznek az értékes felajánlások, így a Jónak lenni jó! honlapján kulturális intézményektől kezdve magánszemélyeken át sportolók, művészek csatlakoznak. És nem csak magyarok: meg lehet vásárolni Sebastian Vettel autóversenyző dedikált sapkáját és Chuck Norris is küldött személyes tárgyat. A fix áron meghirdetett felajánlások a Jónak lenni jó! oldalán találhatók. Licitálásra két tárgyat bocsátanak a szervezők: Áder János köztársasági elnök és Herczegh Anita asszony által felajánlott exkluzív tálat, amely az egyiptomi elnök ajándéka, valamint a Herendi Porcelánmanufaktúra egyedi alkotását.

A Jónak lenni jó!-nak idén két jószolgálati nagykövete is van, Nagy Tímea párbajtőrvívó olimpikon, aki az 1993-as esseni világbajnokságon csapatban nyert aranyérmét ajánlotta fel, és Szilágyi Áron kardvívó olimpiai bajnok, aki pedig a tokiói olimpián viselt sisakjával járul hozzá a gyűjtéshez.

A cikk megjelenéséig több mint ötvenmillió forint jött össze kizárólag az ötszáz forintos, 1357-es adományvonalra érkezett sms-ekből és hívásokból. Ez rekordnak számít! – tájékoztatta a lapot Siklósi Beatrix, akitől megtudták azt is, hogy amikor a Jónak lenni jó! a Katolikus Karitászt támogatta, a műsor híre eljutott Ferenc pápához is. Siklósi Beatrix örömmel mutatta meg a pápa áldását igazoló dokumentumot, ami a kampányon dolgozó összes kolléga munkájának elismerését jelenti.

December 19-én a közmédia valamennyi csatornáján jelen lesznek az adománygyűjtéshez kapcsolódó műsorok, és erre a napra a tízrészes, Embermesék című kisfilmsorozatot is műsorra tűzik, amely a nehéz helyzetbe került családok életét mutatja be. Ezekkel a riportokkal nemcsak a segítségnyújtásra szeretnék a figyelmet felhívni, hanem arra is, hogy vigyázzunk magunkra és másokra is.

Borítókép: Siklósi Beatrix, a Kossuth rádió csatornaigazgatója (Fotó: Bach Máté)

Magyar Nemzet