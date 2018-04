A legjobb harminc vidéki étterem mutatkozik be a hét végén Palkonyán. A baranyai faluban 16 portán kóstolhatják meg az érdeklődők a fővároson kívüli gasztronómiai kínálatot. A Stílusos Vidéki Éttermiség nevű szervezet rendezvényén nemcsak az éttermek, de a cukrászdák készítményeit is meg lehet kóstolni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Ez a rendezvény már viszonylag szépen kifejlődött az elmúlt öt esztendőben, de ennél nagyobbat már nem is szeretnénk. Így is a falu már korlátozottan tudja csak kiszolgálni az igényeket, de megbeszéltük már valamennyi séffel, hogy egy ilyen felszabadult vidéki környezetbe érkeznek. Tehát nem ilyen nagyon „fine dining” csúcs gasztronómiai dolgokra kell számítani, hanem az étlapjukból mutatnak be egy kis ízelítőt” – mondta Pauli Zoltán, a rendezvény főszervezője.

Tekintse meg a teljes interjút: