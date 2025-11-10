Keresés

A legerősebb nemzetekkel mérkőzött meg a magyar csapat a panamai robotikaversenyen

2025. november 10., hétfő 10:14 | MTI
Panama Mathias Corvinus Collegium FIRST Global Challenge nemzetközi robotikaverseny

Kiemelkedő eredménnyel végzett az Mathias Corvinus Collegium (MCC) diákjaiból álló magyar csapat az idei FIRST Global Challenge nemzetközi robotikaversenyen: a Panamában tartott megmérettetésen Magyarország a 4. helyezett lett a világ 195 részt vevő országa közül.

  • A legerősebb nemzetekkel mérkőzött meg a magyar csapat a panamai robotikaversenyen

Az MCC azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a FIRST Global Challenge egy olimpiai jellegű nemzetközi robotikai verseny, melyet minden évben más országban rendeznek meg. A csapatok által megépített és programozott robot részt vesz a megmérettetésen, ahol a versenyzők közösen dolgoznak a játék - a bolygónkat érintő legnagyobb kihívások köré épülő - feladatain. A cél, hogy a világ fiataljai tanuljanak egymástól, működjenek együtt, és tehetségüket a globális problémák megoldására fordítsák - jegyezték meg.

Kifejtették, hogy a verseny során a magyar csapat 12 meccset játszott, összesen 60 különböző nemzettel együttműködve. Az MCC-s diákok sikeresen dolgoztak együtt többek között a Nicaraguai Köztársaság, az Egyesült Államok, a Comoroe-szigetek, Dél-Korea és a Gambiai Köztársaság csapatával: közösen alkottak stratégiát, megosztották egymással az alkatrészeket, és segítették egymást a robotok építésében javításában.

A meccsek során nyújtott kiváló teljesítménynek köszönhetően a magyar csapat bejutott a rájátszásba, ahol a legerősebb nemzetekkel mérkőzött meg, köztük a házigazda Panamával - írták, hozzátéve, hogy végül San Marino, a Salamon-szigetek és Hollandia csapataival együttműködve sikerült elérni a figyelemre méltó negyedik helyezést. Ez az eredmény nemcsak a diákok szakmai felkészültségét, hanem a nemzetközi együttműködésben való helytállásukat is kiemeli - hangsúlyozták. A csapat tagja volt Buzai Dorka (Békéscsaba), Dékány Botond (Szeged), Tóth Balázs (Debrecen), Pecsenyánszky Timót (Budapest) és Nagy Zsombor (Dunaszerdahely), valamennyien az MCC Középiskolás Programjának diákjai. A jövőre 30 éves, 31 helyszínen immár több mint 8000 diák képzését végző MCC a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amelynek Középiskolás Programja már több mint húsz éve működik sikeresen; az egyedülálló tehetséggondozó program idén december 31-ig várja a középiskolások jelentkezését - közölték.

A Középiskolás Program hazánkban a főváros mellett további 16 településen érhető el, például Debrecenben, Kaposváron, Miskolcon, Pécsen, Szegeden, Szombathelyen és Zalaegerszegen. A 2013 óta Erdélyben, 2022-től Kárpátalján, 2023-tól a Felvidéken, 2024-től pedig a Vajdaságban is megtalálható képzéseken több mint 1200 határon túli magyar tanuló vesz részt. A program az iskola mellett végezhető, ingyenes képzési lehetőséget kínál a tehetségeknek; a programban a diákok egyéni mentorálásban részesülnek, közösségépítő eseményeken, szakmai alkalmakon vehetnek részt, valamint az úgynevezett KP Szombatokon és klubdélutánokon.

Hasznos e-learning kurzusokat végezhetnek, a legaktívabbak pedig lehetőséget kapnak tehetségük további kibontakoztatására idegennyelv oktatása, nemzetközi tanulmányutak, versenyek és táborok révén. A programba azok a jelenleg középiskolában tanuló diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték meg a 12. évfolyamot. Az online jelentkezési felületen önéletrajzot és motivációs levelet kell beadni, az iskolai és versenyeredmények feltöltésével, a felvételi folyamat egy írásbeliből és egy szóbeli beszélgetésből áll.

Jelentkezni a https://moodle.mcc.hu/jelentkezes/ linken lehet - áll a közleményben.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó

Sajtóklub – Nagyon várták a tiszások, hogy Trump megegyezés nélkül elzavarja Orbánt Washingtonból + videó

Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó

