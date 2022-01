A kórházból jelentkezett a hármas ikreket váró Rúzsa Magdi: Kell a biztatás! Szorítsatok!

Megosztás itt:

Példaértékű, ahogy Rúzsa Magdi megéli ezt az egyáltalán nem mindennapi időszakot. Kiegyensúlyozott és boldog kismama, akinek az állapota számos nehézséggel jár együtt. Panaszkodás helyett azonban arra koncentrál, ami most a legfontosabb: a nyugalomra.

„Szerencsére minden rendben, szépen növekednek a babák, és én is jól bírom még a terhelést. Vannak könnyebb és nehezebb napok. Több hónapja alig alszom, és ezt nyilván érzem sok szempontból, de ezt az áldozatot meg kell hozni, hogy ők jól legyenek. Már körülbelül ötkilónyi baba van a pocakomban, ami nagyon jó, de ez még közel sem a vége, szóval kell a biztatás, amit a család, a barátok és a zenekar részéről meg is kapok napi szinten. Nem is gondoltam volna, de valóban egy-egy „Hajrá, bírod még!” is nagyon sokat számít” – vallotta be őszintén.

