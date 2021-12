A Kiskunhalason látott párduc egy másik nagyvárosban tűnhetett fel – Videó!

Megosztás itt:

Fotó: Illusztráció (shutterstock)

Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármestere osztott meg egy videófelvételt közösségi oldalán egy fekete nagymacskáról, amely a város határában bóklászott. Később a helyi rendőrség is megerősítette, hogy egy valódi fekete párduc látható a videón.

Most a KecsUP kecskeméti hírportál számolt be róla, hogy civil bejelentés alapján kivonult a rendőrség Kecskemét és Kadafalva közötti erdős-mezős területre, hogy megtalálják a vadállatot.

A hírportál egy videót is feltöltött a Facebook-oldalára, amelyen bemutatják, hogy a rendőrség több autóval és rendészeti szakemberekkel is karöltve kutatja át az említett területet, közelebb nem is engedik az újságírókat egyelőre. Egy korábbi felvétel során elárulta a portál munkatársa, hogy a Gábor Dénes utcánál láthatták az elkóborolt állatot, ezért a rendőrség lezárta az utat és átkutatja a környéket.

Frissítés: elhagyták a helyszínt az egyenruhások, nem találták meg a fekete párducot. A rendőrség megerősítette a portálnak, hogy valóban történt bejelentés arról, hogy látták az állatot.

Ballószögön is látni vélték a fekete párducot. Információk szerint a Wéber kanyarban ugrott át egy busz előtt.

A polgármester közleménye az ügyben

Jelzést kaptam arról, hogy elképzelhető, hogy a Kiskunhalason elszabadult feketepárduc Kecskemétig jutott. A Vadaskert munkatársai a rendőrséggel és állatorvossal együttműködve minden olyan helyszínt megkeresnek, ahonnan eddig jelzés érkezett, hogy látták a fekete párducot. Így arra kérem a lakosságot, hogy bármilyen információval rendelkeznek, azt a Vadaskert igazgatója, Tokovics Tamás számára jelezzék 06306992136-os telefonszámon.”

Nem lesz egyszerű befogni

A KecsUP-nak nyilatkozó hivatásos vadász szerint az a terület kiválóan alkalmas egy nagymacska elbújásához, így ha itt marad, nem lesz egyszerű befogni. Szerinte fekete párduc lehet. Ha így van, akkor ugyan veszélyes lehet emberre, ugyanakkor ha nem bántják, nem szorítják be, nem támad, inkább elbújik. A vadász szerint nagy eséllyel háznál tartották és döggel etették, így most elsősorban elhullott állatokat keres táplálék gyanánt. A vadászösztön azonban benne van, és ha elejt egy őzet vagy egy kutyát, feléled benne ez, és onnantól újra vadászni fog.

Kamuhír terjed

Nem igaz, hogy megvan a macska, valaki csak szórakozik

kommentelte az interneten keringő beírásokat Tokovics Tamás, a vadaskert igazgatója KecsUP-nak.

