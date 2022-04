A Kexek lemez fizikai formátumával búcsúzik rajongóitól a Qualitons

Megosztás itt:

A csapatot a szakma számos alkalommal a legexportképesebb zenekarnak választotta, ez pedig nem véletlen: már a fantasztikus KEXP stúdió session előtt is rengeteget koncerteztek külföldön Németországtól kezdve Spanyolországon át Franciaországig, állandó fellépői voltak különböző showcase fesztiváloknak, meghívást kaptak a texasi SXSW fesztiválra is, ahol a JanSport versenyét meg is nyerték. A zenekart a Red Hot Chili Peppers énekese, Anthony Kiedis is méltatta már, dalaikat pedig játszotta már a KEXP-n kívül a BBC is.

Anyagaik sorra kerültek fel minden fontosabb év végi listára, 2018-as Echoes Calling című albumukért Fonogram-díjat is kaptak. Legutóbbi megjelenésük a KEX zenekar előtti tisztelgésből megszületett Kexek volt, amit dupla teltház előtt mutattak be a Trafóban. A lemez ezidáig nem volt elérhető fizikai formában, a rajongók legnagyobb örömére azonban április 28-án végre megjelenik vinilen a Budabeats gondozásában. A megjelenés azonban keserédes, hiszen ez egyfajta búcsúajándék is a zenekartól, akik ezzel egyidejűleg bejelentették, hogy jelen formában nem folytatják tovább a zenélést. A Qualitons közleménye alább olvasható:

“Kedves QualiFejek!

Egy ideje már érzékelhetitek hogy nem vagyunk aktívak koncertek és kommunikáció terén. Ennek az az oka, hogy a háttérben sokat beszélgettünk, fejtegettük a dolgainkat, és végül arra jutottunk, hogy ebben a formában nem folytatjuk tovább a zenekart. Tudnotok kell, hogy maximális tisztelettel és barátságban válnak el útjaink.

Az nem kizárt, hogy a nem túl távoli jövőben, hasonló felállásban, más néven zenélünk még együtt, de a Qualitons történetebén egyfajta befejezésnek van itt az ideje. Köszönjük, hogy tiszteletben tartjátok a döntésünket. Tudjuk, hogy sokan csalódottak vagytok emiatt, éppen ezért mindenképp szerettünk volna Nektek (és persze magunknak) egy búcsúajándékkal kedveskedni. Hosszú tervezés, előkészületek és figyelemelterelődések után végül kezünkben tarthatjuk a Kexek fizikai megjelenését, mely a Budabeats kiadó gondozásában jelenik meg, vinyl formátumban.

Ennek okán április 28-ára az Edithbe egy közönségtalálkozóval egybekötött release partyra invitálunk Titeket. A lemez ott kapható először. Gyertek el, barátkozzunk, dedikálunk is.

Addig is, és utána is, Písz!”

A Qualitons rajongóitól április 28-án az Edithben búcsúzik, ahova egy közönségtalálkozóval egybekötött album release party-ra invitálják a közönséget. 18 órától Baksa-Soós kerekasztal beszélgetés lesz a helyszínen. Esemény: https://www.facebook.com/events/1085213282024567/