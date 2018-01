A Jégember újra átúszta a fagyos Tiszát

Ötödik alkalommal úszta át Schirilla György a Tiszát Szolnoknál. Az egészséges életmód népszerűsítése a célja úszásainak, amelyből még többet is tervez a közeljövőben. Az embert próbáló produkciót több száz szolnoki nézte végig a Tisza mindkét partjáról.

Az egyik helybéli lakos, Gál J. Zoltán megjegyezte, hogy ő ilyen hideg vízbe semmi pénzért sem menne. „Biztos, hogy hűvös a víz. Én biztos nem mennék bele, ez száz százalék.”

Nagy ováció kísérte végig a produkciót, ez sok erőt adott Schirilla Györgynek.

Amikor belecsobbantam a vízbe, hirtelen átölelt a hidegérzés, aztán jó 3-4 perc múlva megszoktam ezt a hideget. A vége felé, amikor éreztem, az ujjvégek már kicsit gémberednek, siettem kijönni. Most már annyira nem fázom, mert egy kicsit mozogtam is, lelkesített a közönség is. De azért küzdelem volt ez: 57 éves korban megcsinálni, immáron huszadik éve – nyilatkozta a Jégember a Hír TV-nek.

Schirilla a közeljövőben Szlovákiában és több magyarországi folyóban tervez téli úszásokat, minél több embert szeretne megmozgatni ezeken az alkalmakon.