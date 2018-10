A hosszú hétvégén Baranyában is fullon a szállodák

A jövő heti négy napos hosszú hétvégére Baranya megyében is megteltek a szállodák. A pihenni vágyók nagy része olyan szálláshelyeket keres, ahol wellness szolgáltatás is van.

Az utóbbi pár évben divat lett, hogy a hosszú hétvégék wellness programjait, összekötik a borkóstolással. Az ország egyik legismertebb borvidékén Villányban tudatosan készülnek az ilyen vendégekre, a szállások nagy része szaunával, gőzkabinnal és pezsgőfürdővel várja a látogatókat. Van olyan hotel, ahol különleges ételekkel is készülnek.

„Örülünk neki, hogy a következő hosszú hétvégén is teljes telt házzal várhatjuk vendégeinket. Ugye nekünk kis plusz élményt tudunk a vendégeink részére biztosítani, ugyanis nem csak a wellness részlegünket tudják használni, hanem mellette mind kulináris, mind pedig nagyon kiváló Bock-borokkal várhatjuk a vendégeinket, melyet is a helyszínen ki is tudnak próbálni, meg tudnak kóstolni” – mondta a Bock Hotel Ermitage Villány vezető-helyettese, Szabó Bálint.

A közeli Harkány vonzereje a termálfürdő. A dél-baranyai kisvárosban szintén telt ház lesz a hosszú hétvégén. Ebben a 80 személyes szállodában már hetekkel ezelőtt lefoglalták az összes szobát, sőt a karácsonyi időszakban is telt házzal fognak üzemelni.

„Telt házzal működünk ezeken a hosszú hétvégeken, és a következő hosszú hétvégén is ugyanúgy, már körülbelül kilencven százalékos a telítettség. Az érkező vendégek nagy része magyar, de olyan húsz százalékban cseh, illetve német területről érkező vendégek lesznek” – így a Lídia Hotel Harkány tulajdonosa, Orovicza Mihály.

Villány és Harkány autóval mindössze 15 percre van egymástól, így azok a vendégeknek a nagy része akik itt töltik a hosszú hétvégét, mindkét települést felkeresik.