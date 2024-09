A helyes vitaminszedés szabályai

Nagyon fontos a megfelelő és minőségi vitaminok bevitele, mint például a C-, vagy D-Vitamin, de az Omega3 is. Emellett pedig ügyelni kell arra is, hogy milyen a táplálkozás minősége, de például a megfelelő alvás, a rendszeres testmozgás és a lelki egyensúly is fontos az egészség megőrzésében - mutatott rá a szakember a nool.hu közlése szerint.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.