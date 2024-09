Megosztás itt:

A harmincadik, jubileumi évadát kezdik meg a Fonó, amely jövő szeptemberben ünnepli harmincadik születésnapját.

Számos ismert együttes és előadó fellép a Fonó jubileumi évadában

Visszatekintve az elmúlt harminc évre, azt láthatjuk, hogy a Fonó a nemzeti kultúra szerves része. Ha ezt a kor nyelvére akarom lefordítani, akkor azt mondhatom, hogy itt bitcoinbányászat folyik. Ugyanis olyan új előadókkal foglalkozunk, akiknek nem tudjuk, milyen lesz az árfolyama tíz év múlva, de elég azt megnézni, hogy nálunk kezdte a pályafutását mások mellett Szalóki Ági, Palya Bea, Bognár Szilvia, ez a három női név pedig mindent elmond. Harcsa Veronika és Both Miklós is a Fonóban adta az első koncertjét, és ők erre mindig emlékezni fognak. De nálunk próbál a mai napig a Muzsikás, és Dresch Mihály életműve is ide kötődik

– sorolta a Magyar Nemzetnek Horváth László.

