Geresdlakon a gyertyák nemcsak fényt adnak, hanem zeneszóval is elvarázsolják a látogatót. A gyertyákat nem véletlen helyezték a mézeskalácsok mellé. A középkorban a mézeskalácsosok gyertyaöntéssel is foglalkoztak, ami igazi luxusterméknek számított. A geresdlaki kiállítás pedig igazi csemege a gyertyák szerelmeseinek, amik között 100 éves darabok is vannak.

A gyertyakiállítás, csakúgy mint a mézeskalács falu nemcsak az adventi időszakban, hanem egész évben látogatható.