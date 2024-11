A Gördülő Kövek 2025-ben újra végiggurulnak Európán

A 81 éves Sir Mick Jaggerből, a 80 éves Keith Richardsból és a 77 éves Ronnie Woodból álló The Rolling Stones várhatóan a következő hetekben jelenti be a jövő évi turnéról szóló hírt.

A The Rolling Stones tavalyi, Hackney Diamonds című lemezének nagy sikerű amerikai turnéját folytathatja Európában. Az új album 2023. október 20-án jelent meg, és számos vendégelőadó szerepel rajta, úgymint Elton John, Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder és Bill Wyman.

