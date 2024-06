A Fővárosi Állatkert és a büntetés-végrehajtás közös programja a börtönmalacok bemutatása + videó

Hanga Zoltán - szóvivő, Fővárosi Állat- és Növénykert: "Hozzájárulhatunk bizonyos megritkult háziállatfajták megmentéséhez. Ahogy a vadonban is élnek veszélyeztetett állatfajok, vannak ritkulóban lévő háziállatfajok is, olyanok, akik valamilyen ok miatt időközben elvesztették a gazdasági jelentőségüket."

Füzesi Viktor - bv.ezredes, az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.: "Négy állatfajnak a mindennapi gondozását, és ellátását is fogvatartottak segítségével munkájuknak a bevonásával valósítjuk meg. Három állatfaj tekintetében őshonos, és génmegőrző tevékenységet is folytatunk."

Két hetes kismalacok játszanak egy étellel teli labdával. A fővárosi állatkert most fogadta örökbe a kicsiket a mangalica mamával együtt, az anyaállatot az állampusztai börtönben nevelték eddig.A program keretében a fogvatartottak részt vehetnek a malacok mindennapi ápolásában, illetve gondozásában, amely önmagában foglalja az etetést, tisztítást, illetve az egészségügyi állapotuknak a figyelését is. A programban több száz elítéltet, 10 000 hektárnyi földön foglalkoztatnak.

