A filmes szakma és rajongói Berlinbe költöztek egy bő hétre

Berlinben most 11 napon át szinte bármelyik utcasarkon felbukkanhat egy filmes híresség. És nemcsak a plakátokon, de akár élőben is. A filmes szakma és rajongói a német fővárosba költöztek egy bő hétre. A Berlinale a világ egyik legnagyobb filmes fesztiválja, mintegy félmillió látogatóval, akik a mínuszoktól sem riadnak vissza, ha a kedvenceikre kell várni.

Egy, a Hír TV-nek nyilatkozó hölgy például az Egyesült Királyságból érkezett. Azt mondta, nagy rajongója a nyitófilm egyik sztárjának Tilda Swintonnak. Szerencséje is lett, Swinton perceken át dedikált és fotózkodott rajongóival, mikor megérkezett a „Kutyák szigete” sajtótájékoztatójára.

Ez az animációs film fesztiváltörténetet írt, mivel most először nem egy élőszereplős filmmel indult a Berlinale. Wes Anderson amerikai rendező a kutyákat választotta, hogy történetükön keresztül bemutathassa, hogyan is működik egy állami propagandagépezet.

Az emberi jogok különösen fontos szerephez jutottak az idei fesztiválon. A ’68-as mozgalmak jubileumára és a menekültek helyzetére reflektáló alkotások is vannak a programban. 14 szekcióban összesen 385 film szerepel. És bár az idén a fő versenykategóriában nincs magyar jelölt, azért így is lehet magyarokért izgulni. Bogdán Árpád a Genezis című filmjét mutatja be a Panoráma szekcióban. Bucsi Réka pedig már szinte visszatérő vendégnek számít a kisfilmesek között. A Berlinale klasszikusok egyik meghívott vendége pedig a tavalyi Arany Medve-győztes, Enyedi Ildikó lesz, akinek az első, 1989-ben készült, Az én huszadik századom című nagyjátékfilmjének egy felújított változatát mutatják be.

Ahogy egyetlen filmes eseményt, így a Berlinalét sem kerülhette el a filmszakmán végigsöprő, a szexuális zaklatási botrányokat is napvilágra hozó #MeToo mozgalom. A szervezőket például erős kritika érte, amiért a programban hagyták az egyik olyan dél-koreai rendező filmjét, akit szexuális zaklatással vádolnak. De aláírásgyűjtés volt azért is, hogy az idén ne vörös, hanem fekete legyen a szőnyeg itt, a Berlinale Palast előtt. És bár a szervezők a vörös szín mellett maradtak, a #MeToo így fontos témája lesz az idei fesztiválnak. A Hír TV-t Berlinből Diseri Dóra tudósította.