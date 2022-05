A fény napját köszöntik Szegeden

Megosztás itt:

A közlemény szerint a fény központi szerepet játszik életünkben. A legalapvetőbb szinten, a fotoszintézisen keresztül a fény maga az élet eredete, nélküle létezni sem tudnánk.

A 2015-ben világszerte nagy sikerrel ünnepelt fény nemzetközi évét követően az UNESCO általános konferenciáján született döntés értelmében 2018-tól ünneplik világszerte a fény nemzetközi napját. Azért május 16-ra esett a választás, mert 1960-ban Theodore Maiman amerikai mérnök és fizikus ezen a napon végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel.

Az ELI ALPS és a Szegedi Tudományegyetem Fizikai Intézetének közös pénteki rendezvényén ismeretterjesztő előadásokat tartanak, a látogatókat körbevezetik a kutatóközpontban, a vendégek interaktív bemutatókon, előadásokon vehetnek részt, kreatív kísérletek részesei lehetnek.

Az intézet látogatói terében muzeális és a közelmúltban is használt optikai eszközökkel ismerkedhetnek meg és kipróbálhatnak izgalmas játékokat is, így a lézerhárfát, a polárfagylaltot, a forgó tavirózsát, a lézeres hangátvivőt, melyek egy-egy az ELI ALPS-ban folyó kutatásokkal kapcsolatos fizikai jelenséget mutatnak be.

A vendégek karbonlábnyom-kvízt kitöltve megtudhatják, miként tehetnek maguk is az üvegházhatású gázok növekvő kibocsátása ellen, részt vehetnek a drónra telepített fotoakusztikus berendezések bemutatóján, naptávcsöves megfigyelésen, de rajzolhatnak vagy gravírozhatnak is lézerrel.

A díjmentes programok egy részének látogatása előzetes regisztrációhoz kötött - áll a közleményben.

MTI