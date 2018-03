A Dendrobiumok családja áll az idei orchideakiállítás középpontjában

A változatos formájú és színű Dendrobiumok nemzetsége mutatkozik be idén a tavaszi orchidea- és broméliakiállításon a Vajdahunyadvárban. Elterjedési területük a legnagyobb az orchideák között, megtalálhatók Ázsiában, Ausztráliában és Új-Zélandon is. Nagyságuk a pár centiméterestől a méteresig terjed, de vannak, amelyek három méter magasságba is elérnek.

„A kiállítás csütörtök óta van nyitva és még vasárnapig nyitva is lesz. Rengeteg orchideát állítottunk ki, a Magyar Orchidea Társaság tagjai hozták be a saját gyűjteményüket. A jelenlegi kiállításunk a Dendrobium jegyében került megrendezésre. A Dendrobiumok délkelet-ázsiai növények. Nagyon fajgazdag nemzetség, 1200 faja és több ezer féle típusa van. Ezt szeretnénk megmutatni a látogatóknak” – emelte ki Tátrai Zsuzsanna, a Magyar Orchidea Társaság elnöke.