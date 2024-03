A covid miatt lesznek többször betegek a gyerekek

Megosztás itt:

Melyek azok a gyerekbetegségek, amelyeket néhány napos pihenéssel ki lehet heverni és milyen tünetek esetén forduljunk azonnal orvoshoz? Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint nem szabad félvállról venni a fertőzéseket, és van néhány praktika, amivel ha elkerülni nem is tudjuk, de csökkenthetjük a betegségek kockázatát.

Orrfolyás, láz, köhögés – már nem csak a téli hónapokban vannak jelen ezek a tünetek és a velük járó betegségek, az elhúzódó fertőzések, felülfertőzések miatt pedig úgy tűnhet, gyermekeink immunrendszere kimerült. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint ennek sokféle oka van.

– Gyakorta tapasztaljuk, nem csupán gyermekeknél, hogy egy-egy betegség után sokkal gyakoribbak a visszaesések, elhúzódó panaszok, ám szakmai szempontból egy kisgyermek évi 8-10 vírusfertőzése még nem számít kóros gyakoriságnak, és ez a folyamat – bármennyire is nehézkes – az immunrendszer érését támogatja – fogalmazott.

A doktornő kiemelte, a megnövekedett esetszámok mögött nem feltétlenül a kórokozók változása áll, a magyarázat inkább a környezetben keresendő.

– A Covid-járvány óta sokkal több, a korábbiakhoz képest többszörös megkeresés érkezik az alapellátó gyermekorvoshoz. Ennek egyik oka, hogy a bezárások, a maszk használata a többi vírust is visszaszorította, amelyek most „revansot vesznek”, azaz mivel a kiesett években kevesen váltak védetté, most sok fogékony gazdaszervezetet találnak. Idén a nagyon enyhe tél is kifejezetten kedvezett a fertőzések terjedésének. A gyermekorvos álláspontja szerint a járvány óta ráadásul a szülők és az intézmények is érzékenyebben reagálnak már az enyhébb náthás tünetekre is.

Felejtsük el a vitaminkészítményeket

Havasi Katalin arról is beszélt, az egyre növekvő esetszámok mögött nem csupán az enyhe tél és a Covid miatti elszigeteltség okolható, hanem a gyerekek általános állapota: a romló egészségi tendencia, a túlsúly és a mozgásszegény életmód, de az egyoldalú táplálkozás is felelős azért, hogy a gyerekek immunrendszerének pajzsán rés keletkezik.

