A Carson Coma és Horváth Tomi is a Plázsra tart

A balatoni bulicentrumban minden csütörtökön ingyenesen praktizáló DR BRS ismét megnyitja rendelőjét a Plázs Music teraszán. A bulidoktor kezelése után másnap, azaz július 28-án a nemrég új lemezzel előrukkolt Carson Coma nagykoncertjén rúghatjuk a homokot a legújabb slágerekre. A csapat vendéget is hívott a Plázsra: a személyes hangvételű, ízes, sármos, vicces popdalokban utazó Bozo zenekar is színpadra lép majd. Szintén pénteken kifut a BAHART X Plázs Boat Party hajója is, a fedélzeten Metzker Viktóriával, aminek folytatása a már jól megszokott Metzker & Friends lesz az Arénában, ahol ez alkalommal KKevin, Bruno x Spacc és Koósz Milán is érkeznek Viki mellé.

Szombaton nappal az elmaradhatatlan Tezenis Beach Party hangol az estére, ahol a nagyszínpadon fellép majd Horváth Tamás és Nótár Mary is. A dupla koncert után tucatnyi előadóval és a kapcsolatteremtés lehetőségével jön a Hódítás éjszakája és persze a Wannabe Beach is visszarepít mindenkit a ’90-es és 2000-es évekbe.