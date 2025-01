A BYD a világ egyik, ha nem a legdrágább autópiacán vette át a vezetést.

Megosztás itt:

Most először verte le a világ legnagyobb autógyártóját, valamint a globális piacvezető elektromosautó-gyártóját a kínai BYD, és nem is akárhol: Ázsia leggazdagabb városállamában, Szingapúrban, ahol a járműtartás a terület szűkössége, a túlzsúfoltság és a magas költségek miatt egy szűkebb réteg privilégiumának számít.

Az, hogy a helyi lakosok egyáltalán engedélyt kaphassanak jármű(vek) birtoklására és használatára, sokszor nem is egy komplett autó árát kell kifizetniük. A kínai szaksajtó egy Magyarországon 17-20 millió forintos kategóriában árult BYD Seal szedánt hozott fel ennek érzékeltetésére, amelyhez – az alapmodellel számolva – egy szingapúri polgárnak 68,65 millió forintnak megfelelő összeget kell leszurkolnia.

Máshol egy komplett flotta kijön egy szingapúri BYD árából

Ebben már a Szingapúri Szárazföldi Közlekedési Hatóság által kiadott, járműről járműre örökölhető, kincset érő tartási engedély ára is benne foglaltatik. Ugyanez a modell Kínában 9,41 millió forintnyi jüanért vihető haza, igaz a nagyvárosokban ott is fizetni kell a rendszámért, de nem ennyit, az összeget a helyhatóságok joga megállapítani. És ez az alapár még nem tartalmazza az év elején meghosszabbított és kiterjesztett állami járművásárlási támogatást, ami akár elérheti az egymillió forintot is, ha új generációs autóra vált a polgár. Magyarán elméletileg egy hét tagú Seal flottát is ki tud állítani egy kínai állampolgár a Szingapúrban elkért, ugyanolyan kocsi árából.

Ennek megfelelően a piac bővülése is erősen behatárolt, már csak azért is, mert a kiváló tömegközlekedés mellett a dugóban ácsorogni nem túl vonzó foglalatosság. Még így is 43 022 új gépkocsit sikerült üzembe helyezni 2024-ben, ebből 6191 darab tartozott a BYD márkái közé. Az új generációs (NEV), azaz

az elektromos autók,

a plug-in hibridek,

és az üzemanyagcellás

autók kategóriájában a tavalyi 4,27 millió darabos értékesítésével világelső BYD 6191 autót adott el Szingapúrban, szemben az egy évvel korábbi 1416 darabbal. Ez a 337 százalékos előrelépés 14,4 százalékos piaci részesedéséhez és a népszerűségi lista élére segítette a BYD-et.

Villámkarrier a városállamban

A siker hátterében a bővülő modellválasztékuk mellett az igen erős marketingtevékenységük rejlik. A kínai társaság villámkarriert futott be Szingapúrban, ahol 2022 júliusában mutatta be első, nagyközönségnek szánt modelljét, a nálunk Atto 3-ként ismert Yuan Plust. Az Atto 3 után a BYD 2023 júliusában a Dolphint, 2023 októberében pedig a Sealt dobta piacra Szingapúrban. Ezt megelőzően a BYD csak elektromos buszokat és fapadosnak számító e6-os taxikat szállított a városállam piacára.

Tavaly októberben a BYD prémium almárkája, a Denza bemutatta Szingapúrban a D9 MPV-t, a többcélú családi autók újra felfedezett kategóriájának első elemét, s a cég innentől presztízskérdésnek tekinti, hogy maga mögött tartsa az eddigi piacvezetői pozíciójában elkényelmesedett Toyotát. Amely nem is teljesített rosszul, hiszen 5736 járművet adott el Szingapúrban 2024-ben, 49 százalékkal többet az előző évinél. A japán autógyártó piaci részesedése jelenleg 13,3 százalékos. A toplista folytatása szerint dobogós még

a BMW 5042 darabbal (plusz 49,2 százalék, 11,7 százalékos piaci részesedés), őt követi

a Mercedes-Benz 4887 darabbal (plusz 6,94 százalék, 11,36 százalékos piaci részesedés),

és a Tesla 2384 darabbal (plusz 153,6 százalék, 5,54 százalékos piaci részesedés)

A többi kínai márka szerényebben teljesített, de aki energiát fektetett bele, az megvetette a lábát a szingapúri autópiacán. Közéjük tartozik az MG (534 darab), az Xpeng (336 darab), és a GAC (310).

Forrás: Világgazdaság

Fotó: MTI