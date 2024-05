A BOTANIQ Collection izgalmas ízei az MBH Bank Gourmet Fesztiválon

A BOTANIQ Collection márkához olyan hotelek és gasztronómiai egységek tartoznak, amelyek bár tematikájukban eltérőek, környezetükhöz való viszonyulásukban és értékeikben azonosak. Az egyedülálló kollekciónak jelenleg nyolc tagja van – köztük a BOTANIQ Turai Kastély és annak bárja, a BOTANIQ Bar, a tarcali Andrássy Kúria & Spa és étterme, a Bobajka, a Flava Kitchen & More, valamint a sárvári Melea - The Health Concept – a jövőben pedig további egységekkel bővül az ernyőmárka.

A Flava Kitchen & More, amely a budapesti Verno House-ban található, a sharing koncepcióra épít, így a látogatók könnyedén megoszthatják egymással az étlap kínálatát. A globális ízeket felvonultató menüsor friss és egyedi élményeket kínál mindenkinek. “A Flavánál arra törekszünk, hogy minden fogásunkkal egy új világot hozzunk el a vendégeinknek, ahol az ízek és az élmények találkoznak" – mondta Varjú Imre, a Flava Kitchen & More séfje.

Idén is három egységgel képviselteti magát a BOTANIQ Collection az MBH Bank Gourmet Fesztiválon május 24-26. között, hogy megoszthassák kulináris tudásukat és kreativitásukat az érdeklődőkkel. Az eseményen a Bobajka étterem Tokaj-Hegyaljáról, a budapesti Flava Kitchen & More, valamint a BOTANIQ Bár várja a gasztronómia szerelmeseit. Az idei fesztivál központi témája a "nők szerepe a gasztronómiában".

