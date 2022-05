40 fok volt Spanyolországban

Franciaország elismerte: Brüsszel hazudott Ukrajna EU-csatlakozásáról

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz több évtizedig is eltarthat, ezt mondta Macron új uniós minisztere. Brüsszel korábban egy-két évet ígért. Természetesen minden, politikához értő ember tudta, hogy ez nem igaz, ez ígérgetés, most azonban egy francia, uniós ügyekkel foglalkozó miniszter is - lényegét tekintve - azt mondta, hazudik Brüsszel, nem lesz gyors csatlakozás. Sőt.