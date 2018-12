Pincészetek és vendéglátósok mutatkoztak be Pécsen. Az Adventi Borszalont az egyik gasztronómiai szaklap szervezte hagyományteremtő céllal. A programon 4 ország 15 borvidékének 40 pincészete kínált borokat. A rendezvényen adták át a Pannon Borrégió díjat is, amit borászat, étterem és szállás kategóriákban osztottak ki.

„Szerettük volna, hogyha lenne Pécsen is egy olyan rendezvény, egy olyan zárt téri borfesztivál, ami igazán szakmai is egy picit, és a közönségnek is szól. Másrészt egy kicsit szélesebb betekintést is nyújt, nemzetközi merítést tud kínálni. Picit közelebb hozza a világot a pécsiekhez és az ide látogatókhoz is, hiszen bízunk benne, hogy ennek akár turisztikai jelentősége is van” – mondta Győrffy Zoltán, szervező.