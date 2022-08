3+1 tipp, hogy testileg és lelkileg is felkészüljünk az őszre

Megosztás itt:

1. Vitaminraktárak feltöltése

Először is az egyik legfontosabb, hogy fizikailag is felkészüljünk az új évszak beköszöntére. Ennek pedig egyik sarokköve a vitaminraktárak feltöltése. “Mivel egyre kevesebb a napsütés, a D-vitamin-szintünk is fokozatosan csökken, így érdemes egy jó minőségű étrendkiegészítőt választani, ami segít megerősíteni az immunrendszert. Ezen túl pedig C-vitamin bevitelre is érdemes odafigyelni, hogy a szervezet gond nélkül meg tudjon birkózni a szezonális betegségekkel” - tette hozzá Katus Attila edző, életmód-tanácsadó és táplálkozási szakértő.

2. Rendszeres testmozgás

A testi felkészülés másik hasonlóan fontos sarokköve a rendszeres testmozgás. Ha a nagy meleg miatt eddig visszafogtuk magunkat, érdemes lassan és fokozatosan visszavezetni a mindennapjainkba a mozgást. Nem kell kötelezően az edzőteremben izzadnunk, egy nagy séta a friss levegőn, biciklizés vagy az otthoni torna is tökéletes, a fő a rendszeresség és hogy örömmel végezzük a választott mozgásformát. A jó érzéssel végzett mozgás pedig a felszabaduló boldogsághormonoknak köszönhetően nem csak fizikailag, lelkileg is segít átvészelni a komor és hűvösebb hétköznapokat.

3. Változatos és szezonális táplálkozás

Az egészség és a fitt közérzet ősszel is elképzelhetetlen a megfelelő és változatos tápanyagok bevitele nélkül. Hogy megőrizzük a regeneráló képességünket, a szervezetünk jó működését, fontos, hogy tápanyagokban gazdag, minőségi ételeket fogyasszunk. Ehhez a legideálisabb választás, ha szezonális alapanyagokat használunk, amelyek nem csupán finomabbak és frissebbek, de olcsóbbak is. Ősszel bátran nyúljunk a karfiol, a brokkoli vagy a kelbimbó, az édeskömény, a káposztafélék, a fokhagyma és az édesburgonya után a piacon. Valamint a gyümölcsök közül is válasszunk az alma- és körtefélék vagy a szőlők közül csemegét.

+1. Lelki ráhangolódás

A testünk mellett fordítsunk azonban figyelmet a lelkünk állapotára is az őszi időszakban. Ahogy ismét egyre több a felelősség, a nyári könnyedebb időszakhoz képest, és gyarapodnak a teendők a listánkon, érdemes megfelelő időt szentelnünk az átállásra és a feltöltődésre is. Ehhez az egyik legjobb módszer a rendszeres meditáció, ami nem csak az elmét csendesíti el, de a test egészére is nagyszerű hatással van. Amerikai kutatók a meditációt gyakorlókat vizsgálva alátámasztották, hogy a rendszeres gyakorlás hatással van az immunrendszer megfelelő működésére is.