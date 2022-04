31. Floralia – Római tavaszünnep az Aquincumi Múzeumban 2022. április 29 – május 1.

Megosztás itt:

A rendezvény helyszíne, az Aquincumi Múzeum Régészeti Parkja autentikus miliőt kölcsönöz a mára már fesztivállá nőtt eseménynek. A Floralia megfogható közelségbe hozza a klasszikus antikvitást és élményszerűen mutatja be római kori kulturális örökségünket, amely során a kísérleti régészet, élő történelem, zene- és táncművészet, színház és gasztronómia egymás mellett érvényesül.

Minden Floralián életre kel az ókori város, amikor ismét farkasszemet néznek egymással a rómaiak és barbárok. Aquincum lakói azonban most olyannyira életre keltek, hogy vad posztolásba és kommentháborúba kezdtek a múzeum közösségi oldalán, hiszen több sorsdöntő esemény is borzolja kedélyüket. A rendezvényen kibontakozó konfliktusok előzményei megismerhetők a bejegyzésekből, az Élő Aquincum szereplőivel pedig személyesen is találkozhatnak a Floralia látogatói (Quintus Tarantinus Garullus, az Élő Aquincum egyik szereplője: https://www.facebook.com/Aquincum.Museum/posts/5084565944956296).

Program:

Péntek:

10:00-12:00 Aszfaltrajzverseny diákoknak

13:00-15:00 Tematikus és interaktív múzeumandragógiai foglalkozás az idősebb korosztály számára

16:00-19:00 Borkóstoló

16:30-17:30 Kurátori tárlatvezetés a “Minden út Rómába Aquincumba vezet” kiállításban

17:30-18:30 Ókori témájú áriaest

Szombat:

10:00-10:45 Tér-színház: Phaedrus-mesék

10:00-11:00 Harci kiképzés gyerekeknek a keltáknál

10:00-12:00 Germán jóslás

10:15-10:45 Izomfejlesztés barbár módra

10:15-11:00 Gyógynövényséta Deruával

11:00-11:30 Ünnepi menet Flora istennő tiszteletére

12:00-13:00 Kurátori tárlatvezetés a “Minden út Rómába Aquincumba vezet” c. kiállításban

12:00-16:00 Római iskola

12:00-18:00 Római jóslás

12:00-12:30 Barbár tavaszi menet

12:30-13:00 Censoravatás

12:45-13:15 Pajzsos kidobós gyerekeknek

13:30-14:30 Gladiátorbemutató a polgárvárosi amfiteátrumban (az Aquincum HÉV megállónál)

13:30-14:00 Divatbemutató

14:00-14:30 Római esküvő - bemutató

14:15-14:45 Pajzsos kidobós gyerekeknek

15:00-15:30 Rabszolgavásár

15:30-16:30 Ókori játékok és mesék gyerekeknek

15:45-16:15 Gladiátorbemutató a romkertben

16:30-17:00 Duumvirek választása

17:00-17:30 Barbár-római összecsapás

17:30-18:00 Borkalandozások Pannoniában (borkóstoló)

Vasárnap:

10:00-10:45 Tér-színház: Phaedrus-mesék

10:00-11:00 Harci kiképzés gyerekeknek a keltáknál

10:00-12:00 Germán jóslás

10:15-10:45 Izomfejlesztés barbár módra

10:15-11:00 Gyógynövényséta Deruával

11:00-11:30 Ünnepi menet Flora istennő tiszteletére

12:00-12:30 Barbár tavaszi menet

12:00-16:00 Római iskola

12:00-18:00 Római jóslás

12:45-13:05 Tanulj meg 20 perc alatt latinul!

12:45-13:15 Pajzsos kidobós gyerekeknek

13:30-14:00 Divatbemutató

13:30-14:30 Gladiátorbemutató a polgárvárosi amfiteátrumban (az Aquincum HÉV megállónál!)

13:30-15:0 Római házasságkötő sátor

14:15-14:45 Pajzsos kidobós gyerekeknek

14:45-15:15 Rabszolgavásár

15:30-16:00 Gladiátorbemutató a romkertben

15:30-16:30 Ókori játékok és mesék gyerekeknek

16:00-16:30 Duumvirek választása

16:30-17:00 Barbár-római összecsapás

17:00-18:00 Caligula helytartója c. színházi előadás

Állandó programok a hétvége mindkét napján:

Életmód bemutató és fegyverpróba a hagyományőrzők táboraiban

Fogathajtó verseny gyerekeknek és szüleiknek

Gladiátoriskola és mini arénajátékok gyerekeknek

Római szépségszalon

Római kalandjáték

Kézműves foglalkozások (növényszövés, szalagszövés, nemezelés, agyagozás, szövés-fonás, virágos hajgumi-készítés, római ékszerkészítés)

Mesterségek bemutatója (mozaikkészítés, kőfaragás, kovácsolás, bronzöntés, kalligráfia, üveggyöngy-készítés)

Ókori vásár

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Esemény: https://www.facebook.com/events/740256403622357/

További részletek: https://www.floralia-aquincum.com/

Jegyárak: https://tixa.hu/Floralia-Romai-tavaszunnep-az-Aquincumi-Muzeumban-2022

A Floralia szombati és vasárnapi programjaira a III. kerületi lakosok 50%-os kedvezménnyel válthatnak jegyet!